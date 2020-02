Nový herní Black Shark 3 bude mít prvotřídní výbavu. V Antutu si říká o rekord

Do výkonnostního testu Antutu se dostal další dosud oficiálně nepředstavený model. Black Shark 3 bude nová generace herního smartphonu z dílny čínského Xiaomi. Jak už bývá zvykem, výrobce použije opět špičkové komponenty v čele s čipsetem Snapdragon 865 a na něm integrovanou grafikou Adreno 650.

Telefon bude obsahovat širokoúhlý displej s 2K (Quad HD+) rozlišením. Vysoký výpočetní výkon podpoří 12GB operační paměť a vnitřní úložiště 512 GB. V zařízení poběží Android 10. Podle výsledku jednorázového testu v benchmarku Antutu dosáhl dosud komerčně nedostupný telefon výsledku přes 612 651 bodů.

To by znamenalo dosavadní rekord, ačkoli zprůměrované hodnoty po uvedení smartphonu do prodeje pravděpodobně o něco poklesnou. Dosud se nejvyššími jednorázovými výsledky v Antutu mezi Androidy chlubí taktéž dosud nepředstavené Vivo iQOO 3 5G (597 583) a Xiaomi Mi 10 (585 232). Black Shark 3 má podle informací Antutu představit jeho výrobce 3. března.