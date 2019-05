Nový Honor 20 a Honor 20 Pro: skvělé telefony zraněné politikou

Nové telefony Honor 20 a Honor 20 Pro doplňují sourozence Huawei P30 a Huawei P30 Pro. Honor používá LCD displeje s čtečkou otisků na boku, Huawei má dražší OLED s čtečkou otisků v displeji. Výkon je stejný díky procesoru Kirin 980, liší se hlavně provedení fotoaparátů. Honor 20 má jen elektronickou stabilizaci a digitální zoom, Honor 20 Pro umí 3× optický zoom s optickou stabilizací. Širokoúhlý objektiv je u obou verzí stejný. Doplňkový makro objektiv ignorujte, více detailů zachytíte hlavním fotoaparátem.

Všechno, co potřebujete vědět o nových Honorech:

Ceny a dostupnost jsou vzhledem k aktuální hospodářsko-politické situaci s velkým otazníkem. Měli bychom se pohybovat kolem částek 11, resp. 15 tisíc, konkrétní částky a datum startu prodeje bude oznámené později, Honor 20 přijde dříve, na Honor 20 Pro budeme čekat o několik týdnů déle. Na tiskovce oznámené ceny zní 499 a 599 eur, což je více, než výše uvedené odhady, ale Honor je u nás obvykle niže než jinde v Evropě.

Když se politika míchá do technologií

Těsně před dnešním oficiálním uvedením se ale Huawei (a tím i značka Honor) stal jednou z obětí probíhající obchodní války mezi USA a Čínou. Americké firmy nyní nesmějí dodávat firmě Huawei technologie, což v případě telefonů znamená především přístup ke službám Google Play, tedy Play Store, Google Pay, Gmail, Mapy, a další, současně zastavení upgradů na novější verze systému Android. I kdyby se to v krátké době podařilo vyřešit a obnovil se předchozí stav, Pracně a dlouho se bude obnovovat poškozená pověst značky a důvěra zákazníků, kteří se nechtějí stát obětmi sporů mezi dvěma státy, ve kterých ani vůbec nežijí.

Koncernový sourozenec

Značka Honor, patřící Huawei Technologies, má na trhu mobilních telefonů velmi nezvyklé postavení. Když se to hodí, její prodeje se počítají do rodiny Huawei, díky čemuž je nyní Huawei na druhém místě v celosvětových prodejích a jako jeden z mála stále dokázal v uplynulých čtvrtletích růst. Přitom je ale Honor docela samostatnou jednotkou pokud jde o plánování strategie.

Nabízí se přirovnání k automobilovému průmyslu. Volkswagen vlastní naši Škodu, která ve svých vozech používá techniku celého koncernu. Nedosáhne sice na vybrané komponenty, které jsou vyhrazené prémiovým značkám, ale současně má docela volnou ruku ve vývoji vlastních vozů.

Sdílení komponent přitom znamená, že Honor i Huawei uvádějí podobné modely krátce po sobě. Před několika měsíci Huawei představil řadu P30, nyní Honor přichází s řadou 20. Huawei P30 Lite, P30 a P30 Pro přitom nemají přímé kopie v Honor 20 Lite, Honor 20 a Honor 20 Pro. Huawei je nadále prémiový a P30 Pro, který sbírá ocenění za svůj fotoaparát s 5× optickým zoomem, stále nad všemi ční jako to nejlepší, co Huawei dokáže.

Honor tak může využívat vychytávky a inovace Huawei, současně ale nedostane to nejlepší, jako jsou OLED displeje nebo fotoaparáty Leica, chybí také vodotěsnost. Může ale na druhou stranu vymyslet něco jiného – například průstřel pro přední fotoaparát v LCD displeji.

Nebudu se zrovna věnovat Lite verzím, ty do těch sérií patří spíš jen názvem, jde konstrukcí o jiné a hlavně levné mobily, kde nejvíc zákazníků má přitáhnout označení, připomínající prémiový model.

Letos letí díry

Letos v lednu Honor představil Honor View 20, který jako první přišel s dírou pro kameru v displeji. Tedy žádný zářez, či výkus, ale dírka o průměru 4,5 mm v levém horním rohu displeje. Jde přitom o LCD displej, Honor tak musel vyřešit třeba podsvícení, aby válec skrz všechny vrstvy LCD displeje neblokoval světlo v rohu. Samsung později uvedl sérii Galaxy S10 s podobnou dírou na pravé straně, v případě Samsungu jde ale o OLED a zatím si technologii OLED displejů s dírou nechává sám pro sebe a jiným výrobcům ji nenabízí.



Displej na Honor 20 narušuje jen drobná dírka vlevo nahoře o průměru 4,5 mm. Nahoře a po stranách má okraj necelé 4 mm, dole zhruba 5,5 mm. Z výroby je na displeji ochranná fólie.

Nový Honor 20 a Honor 20 Pro používají stejnou technologii jako Honor View 20, tedy LCD displeje s průstřelem pro přední kameru. Huawei P30 a P30 Pro přitom mají OLED displeje s kapkovitým zářezem pro přední kameru. Právě rozdíl mezi OLED a LCD bude pro mnoho zákazníků ten nejvýraznější. OLED zvedá cenu a Honor 20 Pro bude levnější než Huawei P30, kvalita obrazu je ale poznat.

LCD vždy nabídne horší kontrast, horší černou pro večerní sledování, a neposkytne tak intenzivní barvy jako OLED. Levné OLED panely se ale zase rozmazávají při posouvání a barvy nejsou přesné. Pokud tedy netrváte na kvalitním OLEDu, nejspíš ušetříte.

Protože čtečku do displeje lze použít jen u OLED displejů, musí ty s LCD volit jiné řešení. Honor 20 a 20 Pro mají nově čtečku otisků na boku a funguje to výborně. Prověřená technologie dovoluje bleskurychlé odemykání, umístění přesně odpovídá přirozené poloze prstů a bez zvedání můžete odemknout telefon ležící na zádech.

Hlasitý reproduktor je jen na spodní straně, nahoře to vypadá na IR vysílač, aplikace jej ale nenašly. Bleskurychlá čtečka otisků na boku přesně odpovídá místu pro palec. Design zad zdobí u modré verze černomodrý přechod

Mnoho stejného

Honor 20, 20 Pro, View 20 a Huawei P30 a P30 Pro používají procesor Kirin 980 s 6 nebo 8 GB RAM podle konfigurace. S výkonem v aplikacích nebudete mít problém, jde o jeden z nejrychlejších procesorů na trhu. Rozdíl oproti letošnímu Snapdragonu 855 najdete spíš v podpoře 4K videa. Kirin umí jen 4K ve 30 snímcích za sekundu, Snapdragon dá 60 snímků.

Všechny podporují dvě SIM karty, bohužel Honory nerozšíříte o microSD kartu, Huawei místo microSD karty podporuje vlastní dražší NM card (128 GB za 1 800 Kč).

Pouze P30 obsahuje 3,5mm konektor, jinak je všude jen USB-C s analogovým audiem (redukce na 3,5mm stojí jen pár korun). Budete tak hodně závislí na bezdrátovém audiu, kde naštěstí nechybí podpora AptX HD.

Všechny nové telefony běží na Androidu 9 s nadstavbou Magic UI 9. Ta se liší od čistého Androidu hlavně chybějícím vysouvacím seznamem všech aplikací – vše najdete vyskládané na plochách jako u iOS. Umí už také ovládání gesty, které přijdou do Androidu 10, a funguje to tam lépe než zatím v betaverzích Androidu. Honor už dlouho přidává vlastní verze základních aplikací (jako prohlížeč, kalendář, e-mail a další), které nemůžete zcela odinstalovat. Zatím tam ty aplikace jen překážely, budou ale hrát větší roli pokud se bude hledat náhrada za aplikace Googlu.

Honor 20 Honor 20 Pro Huawei P30 Huawei P30 Pro Displej typ LCD LCD OLED OLED úhlopříčka 6,3" 6,3" 6,1" 6,5" rozlišení 1080 × 2340 1080 × 2340 1080 × 2340 1080 × 2340 výřez pro kameru průstřel vlevo průstřel vlevo zářez střed zářez střed Vnější provedení čtečka otisků bok bok displej displej konektor USB-C USB-C USB-C USB-C 3,5mm ne ne ano ne slot dualSIM dualSIM dualSIM/NM card dualSIM/NM card bezdrátové dobíjení ne ne ne ano vodotěsnost ne ne ne IP68 rozměry 154 × 74 × 7,9 155 × 74 × 8,4 mm 149 × 71 × 7,6 mm 158 × 73 × 8,4 mm hmotnost 174 g 182 g 165 g 192 g Fotoaparáty 1. 48 Mpx, F1.8, AF 48 Mpx, F1.4, laser AF, OIS 40 MPx, F1.8, laser AF 40 MPx, F1.6, AF, OIS 2. 16 Mpx, F2.2, 117° 16 Mpx, F2.2, 117° 16 MPx, F2.2, 120° AF 20 MPx, F2.2, 120° AF 3. 2 Mpx, F2.4 pro hloubku 8 MPx, F2.4, 3× zoom, laser AF, OIS 8 MPx, F2.4, 3× zoom, laser AF, OIS 8 MPx, F3.4, 5× zoom, AF, OIS 4. 2 Mpx, F2.4 makro 4cm 2 Mpx, F2.4 makro 4cm - 3D TOF přední 32 MPx, F2.0 32 MPx, F2.0 32 MPx, F2.0 32 MPx, F2.0 Video 4K/30, 1080/60, 720/960 4K/30, 1080/60, 720/960 4K/30, 1080/60, 720/960 4K/30, 1080/60, 720/960 Vnitřní výbava procesor Kirin 980 Kirin 980 Kirin 980 Kirin 980 RAM 6 GB 8 GB 6 GB 6/8 GB úložiště 128 GB 256 GB 128 GB 128/256 GB baterie 3750 mAh 4000 mAh 3650 mAh 4200 mAh Bluetooth audio SBC, AptX HD SBC, AptX HD SBC, AAC, aptX HD, LDAC SBC, AAC, aptX HD, LDAC Cena cca 11 tisíc Kč cca 15 tisíc Kč 15 990 Kč 22 490 Kč

Rozdíly hlavně ve fotoaparátech

Honor 20 a Honor 20 Pro jsou v zásadě stejné telefony, přesto mají výrazně jinou cenu. Kromě kapacity paměti je rozdíl především ve fotoaparátech. Jako hlavní fotoaparát oba používají 48Mpx snímač Sony IMX586, který najdete i v celé řadě dalších prémiových modelů. V případě Honoru 20 Pro jej doplňuje optická stabilizace a ostření pomáhá laserový snímač. Není tady cílem vyrábět 48MPx fotografie, byť to také jde, spíš se vyrábí snímky v rozlišení 12 MPx, kde každý pixel je vypočítaný ze čtyř pixelů snímače. Výsledkem je menší šum.



Celá fotografie a její detaily 1:1 v 12 MPx, 48 MPx a 48MPx s doostřením z několika snímků pomocí umělé inteligence. Drobný text je pak čitelný i na velkou vzdálenost

Oba také mají širokoúhlý objektiv s úhlem záběru 117° pro snímky v rozlišení 16 MPx. Chybí tady autofocus (beztak je tu ostré vše od 20cm do nekonečna) a optická stabilizace. Bez automatického ostření se musíte obejít i na 32MPx předním fotoaparátu (ostrý tak od 0,5 do 1,5 m).







Honor 20: 2× zoom ze základního objektivu, základní objektiv, širokoúhlý objektiv,

poslední snímek je z předního fotoaparátu

Liší se hlavně třetí fotoaparáty. Honor 20 má jen 2MPx snímač pro lepší rozmazání pozadí v portrétních fotkách. Fotky z tohoto snímače tedy nikdy neuvidíte, a když jej zakryjete, bude vše fungovat taky. Honor 20 Pro místo něj obsahuje užitečnější trojitý zoom s optickou stabilizací a rozlišením 8 MPx. Nejde o periskop jako u Huawei P30 Pro, ale o tradiční konstrukci. Honor 20 zvládne 2× zoom pomocí základního snímače, nejde o digitální zvětšování, ale o bezztrátový výřez z 48MPx snímače.

3× optický zoom s rozlišením 8 MPx u Honoru 20 Pro přitom velikostí odpovídá výřezu z 48 Mpx snímače. Klidně můžete použít 2× zoom u Honoru 20 a vzít z 12Mpx výsledku prostředních 8 Mpx. Honor 20 Pro tedy nenabídne více detailů, ale pomůže si hlavně optickou stabilizací.



Fotoaparáty na Honor 20 od shora: širokoúhlý, hlavní 48 Mpx, pomocný pro portréty a bokem leží 2Mpx makro objektiv. Stavová dioda se schovává u sluchátka. Mobil pojme dvě SIM, ale ne paměťovou kartu

Zřejmě jen pro odlišení se v propagačních materiálech přidal Honor do 20 a 20 Pro samostatný makrosnímač. Ten má pevné ostření na 4 cm a rozlišení jen 2 Mpx. Když se popravdě posunete jen pár centimetrů dál a stejnou scénu vyfotíte základním 48MPx snímačem, dostanete výsledný obraz větší, lépe prokreslený s lepším barevným podáním.



Srovnání výsledků 1:1 z makro objektivu a výřezu z 12Mpx fotografie. Makro nedokáže konkurovat základnímu objektivu v rozlišení, velikosti výsledku nebo v prokreslení detailů

Honor 20 Pro navíc přidává laserové ostření, které doplňuje základní měřením kontrastu. Ač i elektronická stabilizace funguje u Honoru 20 velmi dobře, optická stabilizace na základním a zoom objektivu u Honoru 20 Pro slibuje menší rozechvění detailů v horších světelných podmínkách.

Ukázkové video natočené na Honor 20:

Co na to konkurence?

Honor nacenil své telefony zejména v rámci svého portfolia, aby ceny dobře vypadaly vedle modelů Huawei série P30. Skutečnou pozici Honoru 20 a Honoru 20 Pro ale více ovlivní srovnání s ostatními značkami.

Výraznou konkurenci představuje Xiaomi Mi 9, který nabídne navíc OLED displej, bezdrátové dobíjení a lepší záznam videa díky Snapdragonu 855. Mi 9 ale chybí optická stabilizace a má menší baterku a kapacitu paměti než Honor 20 Pro.

Zabodovat může i nedávno představený Asus Zenfone 6. Nabídne větší baterku, 3,5mm audio konektor a především překlápěcí objektivy. I pro natáčení z přední strany tak můžete využít stejný 48 MPx snímač nebo širokoúhlý objektiv. Také nabídne Snapdragon 855.

Honor 20 Asus Zenfone 6 Xiaomi Mi 9 Honor 20 Pro Displej typ LCD LCD OLED LCD úhlopříčka 6,3" 6,4" 6,4" 6,3" rozlišení 1080 × 2340 1080 × 2310 1080 × 2340 1080 × 2340 výřez pro kameru průstřel vlevo žádný zářez střed průstřel vlevo Vnější provedení čtečka otisků bok záda displej bok konektor USB-C USB-C USB-C USB-C 3,5mm ne ano ne ne slot dualSIM dualSIM + microSD dualSIM dualSIM bezdrátové dobíjení ne ne ano ne vodotěsnost ne ne ne ne rozměry 154 × 74 × 7,9 159 × 75 × 9,2 mm 158 × 75 × 7,6 mm 155 × 74 × 8,4 mm hmotnost 174 g 190 g 173 g 182 g Fotoaparáty 1. fotoaparát 48 Mpx, F1.8, AF 48 Mpx, F1.8, laser AF 48 Mpx, F1.4, laser AF 48 Mpx, F1.4, laser AF, OIS 2. fotoaparát 16 Mpx, F2.2, 117° 13 Mpx, F2.4, 126° 16 Mpx, F2.2, 118° 16 Mpx, F2.2, 117° 3. fotoaparát 2 Mpx, F2.4 pro hloubku - 12 MPx, F2.4, 2× zoom, laser AF 8 MPx, F2.4, 3× zoom, laser AF, OIS 4. fotoaparát 2 Mpx, F2.4 makro 4cm - - 2 Mpx, F2.4 makro 4cm přední fotoaparát 32 MPx, F2.0 překlopí zadní fotoaparáty 20 MPx, F2.0 32 MPx, F2.0 Video 4K/30, 1080/60, 720/960 4K/60, 1080/240, 720/480 4K/60, 1080/240, 1080/960 4K/30, 1080/60, 720/960 Vnitřní výbava procesor Kirin 980 Snapdragon 855 Snapdragon 855 Kirin 980 RAM 6 GB 6/8 GB 6 GB 8 GB úložiště 128 GB 64/128/256 GB 128 GB 256 GB baterie 3750 mAh 5000 mAh 3300 mAh 4000 mAh Bluetooth audio SBC, AptX HD SBC, AptX HD SBC, AAC, aptX HD, LDAC SBC, AptX HD Cena cca 11 tisíc Kč 12 990 Kč 13 990 Kč cca 15 tisíc Kč

Světová jednička Samsung potom proti novinkám Honoru míří několika modely řady A. Dražší Galaxy A80 nabídne unikátní překlopný fotoaparát a OLED displej, procesor je ale slabší Snapdragon 730. Levnější Galaxy A70 pak cenou míří mírně nad Lite modely Honoru a Huawei, které drtí hlavně OLED displejem s integrovaným snímačem otisků a objektivy bližším Honor 20 (základní, širokoúhlý a pomocný). Pomalejší Snapdragon 675 pak plus mínus odpovídá Kirinu 710 v Honoru 20 Lite nebo P30 Lite.

Skrytá síla střední třídy

Právě silná nabídka Honoru a Huawei v nižší a střední třídě stojí za výrazným nárůstem značky na světových trzích a to ještě prakticky bez Spojených států, kde je Huawei dlouhodobě pod velkým politickým tlakem.

Ostatně Samsung si po nedávných poklesech prodejů velmi rychle uvědomil, že vše nezachrání jen prémiové modely Galaxy S, a výrazně rozšířil nabídku levnějších modelů atraktivní sérií Galaxy A.

Honor je přitom typickým hráčem ve střední třídě. Nejde mu o prémiový technologický high-end bez ohledu cenu, chce nabídnout chytré kompromisy, které výrazně nesníží zážitek. Aktuální novinky ale ukazují, že mu už docela roste sebevědomí.

Nejhorší čas pro uvedení

Bohužel Honor dostal z jeho strany nevynucenou ránu v podobě utažených sankcí, které jej zásadně postihnou do budoucna. Vůbec se nedivíme těm, co si před pár dny koupili Honor nebo Huawei a kvůli nejistotě telefony vrátí v rámci zákonem dané lhůty. Pečlivě promýšlená cenová politika budující pozici značky vyletěla během jednoho dne komínem a dopad na Huawei i Honor bude velmi nepříjemný a dlouhodobý. Zvedá to i nejistotu v celém ekosystému Androidu a zdánlivý vítěz Apple by neměl zrovna jásat nadšením, je možné že se sám stane obětí v rámci protiopatření ze strany Číny.