Nový hybridní solární článek dokáže proměňovat v energii i dešťové kapky

Odborníci z čínské Soochow University vytvořili hybridní fotovoltaický článek, který dokáže proměňovat v energii jak sluneční paprsky, tak dešťové kapky.

Klíčovou součástí systému je triboelektrický nanogenerátor (TENG), tedy zařízení, které vytváří elektrický náboj ze vzájemného tření dvou různých materiálů. Zjednodušeně řečeno, všechno je o posunu elektronů (stejně jako v případě statické elektřiny).

TENG může získávat energii třeba z pneumatik automobilu uhánějícího po silnici, nebo právě z pohybu dešťových kapek valících se po speciálně upravených solárních panelech. „Naše studie demonstrují nový koncept zužitkování energie v různých povětrnostních podmínkách,“ uvedli výzkumníci.



Foto: Soochow University

Největší výzvou bylo vyrobit systém, který nebude příliš komplexní a objemný. V tomto případě byly použity dvě polymerní vrstvy k vytvoření TENGu na povrchu fotovoltaického článku. Jak na ně dopadají dešťové kapky, dostávají se do kontaktu a... Jeden polymer je navíc drážkovaný, což shromažďování energie zefektivňuje.

Dotyčné vrstvy jsou průhledné, takže stále může být zachytáváno i sluneční světlo – i když už ne s takovou účinností, jako to dokážou konvenční panely. Netřeba asi dodávat, že množství elektřiny vygenerované deštěm bubnujícím do těchto fotovoltaických článků zatím není velké. Jak ale vědci poznamenali, je to pořád lepší než nic – zvlášť když vezmete v potaz, že často prší v noci, kdy klasické solární panely nevyrobí nic. Kromě toho, vývoj bude pokračovat.

Ilustrační foto: Oregon Department of Transportation, CC BY 2.0