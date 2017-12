Nový polymer má být základem samoléčících displejů

Náhodný objev může mít obrovský dopad na mobilní zařízení, resp. životnost ochranných skel. Tým pod vedením profesora Takuzo Aidy z univerzity v Tokiu objevil lehký polymer nazvaný „polyether-thioureas“, který se sám dokáže zotavit z prasklin. A to bez nutnosti zahřátí, stačí prasklé díly stlačit prsty k sobě za pokojové teploty.

Podle zdroje se pod samotný objev podepsal postgraduální student Yu Yanagisawa, který si myslel, že nově vyvíjený materiál bude určitým druhem lepidla. Nakonec zjistil, že zlomené části při ohnutí desky o 21 stupňů k sobě rychle přilnuly a vytvořily pevnou desku o dvojnásobné tloušťce. Tento pokus byl opakován několikrát a vždy skončil stejným výsledkem.

Není to poprvé, co jsme svědky vývoje technologií, které by pomohly regenerovat poškozené displeje. Již letos v dubnu ukázali výzkumníci z University of California. Navrhované použití nového polymeru umožňovalo až 50násobné roztažené z původní velikosti a „léčbu“ zlomů a škrábanců do 24 hodin. Přímo u smarpthonů jsme regenerační technologii v akci mohli vidět poprvé u LG G Flex. Poškrábaná záda se „sama zahojila“ po několika minutách.

První „regenerační“ technologie se objevila před 4 lety u LG G Flex:

Kdy se však japonského objevu dočkáme v praxi, je velmi těžké odhadovat. Možná za pár let a možná také vůbec nikdy...

Zdroj Guardian via Engadget