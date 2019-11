Nový vyzyvatel vlajkových lodí. Realme X2 Pro má zdrcující poměr výkon/cena

Ve smartphonovém světě se objevil nováček s velmi zajímavým poměrem výkon/cena. Sám výrobce jej označuje za „zabiják vlajkových lodí“ a jmenuje se Realme X2 Pro. Staví na aktuálně nejvýkonnějším mobilním procesoru Snapdragon 855 Plus, který doplňuje 6 až 12GB RAM. Úložiště ve verzi 64 GB je typu UFS 2.1, u kapacit 128 a 256 GB je nabízeno ještě rychlejší UFS 3.0. Baterie o kapacitě 4 000mAh se pyšní 50W nabíjením SuperVOOC Flash Charge.

6,5" Super AMOLED displej s rozlišením 2 400 × 1 080 pix se dostal 90Hz obnovovací frekvencí. Displej je kryt odolným sklem Gorilla Glass 5, a je do něj zabudována čtečka otisků prstů nové generace, která otisky vyhodnocuje za 0,23 sekundy. Na zádech je připraven čtyřnásobný fotoaparát, jemuž vévodí 64MPx snímač GW1 od Samsungu (1/1,72", f/1.8). Doplněný je 8MPx širokáčem a 13MPx teleobjektivem s 5× hybridním optickým zoomem.

Realme X2 Pro katalog rozměry a hmotnost: 161 × 76 × 8,7 mm, 199 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 Plus (8× Kryo 485, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 74 %

Čtvrtým do party je 2MPx snímač pro detekci hloubky ostrosti. Realme X2 Pro dokáže nahrávat 4K videa v 60 FPS, stereoreproduktory podporují Dolby Atmos a Hi-Res Sound, a to i v drátových sluchátkách, která zapojíte do 3,5mm jacku.



Realme X2 Pro se nabízí v modré a bílé barevné variantě

Uvnitř smartphonu běží Android s nadstavbou ColorOS 6.1 od Realme. Tím nejdůležitějším údajem je však samotná cena, která je jen zlomkem toho, co byste v obdobné výbavě pořídili u konkurence. Verze s 6GB RAM a 64GB pamětí totiž vychází jen na 399 EUR (tj. 10 200 Kč)! V nejvyšší konfiguraci 8/256 GB za telefon zaplatíte 12 750 Kč. Konkurence přitom běžně stojí více než dvojnásobek! Na evropském obchodu Realme již byly zahájeny předobjednávky, e-shop však zatím nezasílá do ČR.

Odlehčená varianta

A pokud je pro vás Pro až moc „nabušené“, je zde levnější Realme X2. Použitým procesorem je tentokrát Snapdragon 730G (tj. stejný čipset jako u Xiaomi Mi Note 10 Pro) doplněný 6 nebo 8GB RAM. UFS 2.1 paměť bude na výběr s kapacitou 64 nebo 128 GB, ale navíc se počítá až s 256GB microSD kartami. I přesto, že VOOC Flash Charge nabíjení poklesne na 30W, kapacita baterie zůstává na hodnotě 4 000 mAh. Nemění se ani počet čtyř fotoaparátů na zadním krytu, místo teleobjektivu a 2MPx kamerky pro hrátky s hloubkou ostrosti se zde objevuje portrétový a makro objektiv.

Realme X2 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 8,6 mm, 182 g

displej: 6,4", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 730 (2× Cortex-A76, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

Realme X2 je k dostání v perleťové bílé a perleťově modré

Telefon se na evropském brandstoru prodává jen v paměťové konfiguraci 8 + 128 GB, ovšem koncová cena je velmi lákavá - 299 EUR, v přepočtu 7 600 Kč. V základním balení je připravena rychlonabíječka a také základní silikonové pouzdro. Realme X2 bude k dispozici v bílé a perleťově modré.

Podívejte se na představení Realme X2 Pro v Unbox Therapy: