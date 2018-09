Nubia Red Magic: herní smartphone s nádhernými zády dorazí brzy i do Evropy

Nubia na veletrhu IFA v Berlíně konečně ukázala i svůj herní smartphone Red Magic, jehož prodej byl původně zahájen na crowdfundingovém serveru Indiegogo. V květnu to vypadalo na jednoznačný propadák, protože si telefon koupilo pouze 360 zájemců. Následně byla kampaň uzavřena, což byl pro nás jednoznačný signál - telefon nemá na trhu žádnou šanci.

Nubia Red Magic katalog rozměry a hmotnost: 158 × 75 × 9,5 mm, 185 g

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 192 MB, baterie: 3 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 835 (8× Kryo 280, 10nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 24MPx (6 000 × 4 000), video (3 840 × 2 160), blesk 80 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Nubia si však svůj herní smartphone nerozmyslela a po dost rozpačitém začátku jej nakonec uvede do běžné prodejní sítě. Smartphone se má v Evropě začít prodávat na přelomu září a října, a to za cenu 430 EUR (cca 11 tisíc Kč). Smartphone v prvé řadě doplácí na tom, že není postaven na tom nejvýkonnějším čipsetu. Používá „pouze“ loňský Snapdragon 835. Na druhou stranu má telefon 8GB RAM, takže nebude mít sebemenší problém spustit ani ty nejnáročnější hry.

Zadní strana má čtyři kovové plíšky pro vývod tepla a také stylový proužek s LED diodami, které blikají podle toho, co aktuálně děláte. Smartphone se do prodeje dostane v neutrální černé i zajímavé oranžové. U některých variant je k dispozici i zajímavé „maskování“ zadní strany, a i to by mělo být k dispozici ve volném prodeji.

První pohled na oranžovou verzi herní Nubia Red Magic: