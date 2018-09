Nubia Red Magic už se prodává v Evropě. Výrobce zvolil stejný přístup jako OnePlus

Nubia nové modely na evropský trh zrovna nechrlí, alespoň ne přes klasické retailové distributory. Nyní ovšem přichází herní novinka Nubia Red Magic, u které výrobce zvolil trochu jiný přístup. Podobně jako třeba OnePlus připravila Nubia pro Evropu oficiální internetový e-shop, kde se herní novinka prodává.



Objednávku můžete učinit do všech zemí EU, poštovné si Nubia neúčtuje

Dodávky probíhají do všech zemí EU včetně České republiky. Cena je 449 eur, tedy 11 500 Kč. Doprava je zdarma. Pokud se upíšete k odběru newsletteru, máte slevu 20 eur. Na výběr je zatím pouze černá varianta Nubie Red Magic v paměťové variantě 8 + 128 GB. Telefon podporuje všechna evropská LTE pásma a dokonce i navigační systém Galileo.

Herní smartphone Nubia Red Magic jsme si prohlédli na veletrhu IFA:

Pokud by se vám nákupy na e-shopu Nubie zalíbily, můžete zde pořídit také doprovodné originální příslušenství – N30 Bluetooth Gamepad za 30 eur, špuntová sluchátka Red Magic Nerdz za 20 eur, zadní skin s maskáčovým vzorem za 10 eur nebo silikonový kryt ve třech různých provedeních za 13 eur. Zda se nová herní Nubia dostane v ČR i do klasické distribuce, v tuto chvíli nevíme, ale prodejní model pomocí vlastního e-shopu by pro značku nebyl špatný ani u dalších jejích modelů.