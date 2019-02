Nubia v Barceloně opět ukáže Alphu na zápěstí a prozradí datum zahájení prodejů

Zatímco na loňském veletrhu IFA v Berlíně se jednalo o zajímavý futuristický koncept, o kterém ani zástupci Nubie na stánku nechtěli prozradit „více než je zdrávo“, Nubia letos Alphu znovu ukáže veřejnosti. Stane se tak na veletrhu MWC, kde má výrobce využít směřování mobilního trhu směrem k ohebným a skládacím zařízením. Nubia má to své hotové již od loňského roku, nastal tak ideální čas na to, začít jej prodávat.

Nubia zkouší ohebná zařízení pojmout jinak, než Samsung, Huawei a Xiaomi. Cílem nebylo vytvořit hybrid smartphonu a tabletu, ale samostatné zařízení na zápěstí. Ve své podstatě chytré hodinky s flexibilním OLED displejem mají podle Nubie plnohodnotně nahradit smartphone. Prostředí na veletrhu IFA vypadalo jako upravený Android, Nubia se však ke specifikacím zařízení zatím nevyjádřila. Právě v Barceloně tak očekáváme potvrzení rozlišení displeje, použitého čipsetu, paměti a dalších hardwarových a softwarových detailů.

Představení nositelného smartphonu Nubia α:

Nubia na čínských sociálních sítích používá slogany „Future is here“ a „Flex your life“, a znovuvystavení Alphy na mobilním veletrhu Evropě nebude znamenat nic jiného, než to, že se hodinky brzy dostanou do prodeje. A to se zpožděním, protože původně měly dorazit na pulty obchodů již v posledním čtvrtletí loňského roku.

Dokážete si představit používat displej obtočený okolo zápěstí místo běžného smartphonu?

Via Weibo