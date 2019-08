Nubia Z20 jako alternativa k periskopům. K druhému displeji přidá tři fotoaparáty

Čínská Nubia sice svůj nový model Z20 představila bez větších fanfár jen v podobě tiskové zprávy, přesto se však jedná o zajímavý topmodel, který má smartphonům s výsuvnou selfie ukázat alternativní cestu. Potřebu selfie telefon řeší originálně - na zádech máte k dispozici druhý displej, který použijete pro focení selfíček zadním trojitým fotoaparátem. Podobný přístup již v dříve používala Nubia X.

Nubia Z20 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 9.2 mm, 186 g

displej: 6.4", dotykový AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, WCDMA, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 Plus (8× Kryo 485, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 48MPx (8 000 × 6 000), video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Hlavní zobrazovací AMOLED panel s minimálními rámečky nabídne úhlopříčku 6,42 palce a rozlišení Full HD+. Součástí safírových zad je zabudovaný 5,1" AMOLED, jehož si všimnete až tehdy, jakmile se rozsvítí. Díky dotykovému displeji na zádech můžete při focení selfie využít stejnou fotoaplikaci i sadu fotoaparátů, jako při běžném focení. Základní 48MPx snímač s optickou stabilizací doplňuje 16MPx ultraširokoúhlý snímač a dále pak 8MPx teleobjektiv s ekvivalentem trojnásobného optického přiblížení.



Největší zvláštností Nubie Z20 jsou dva AMOLED displeje. Proč mít na jednom displeji dvě aplikace najednou, když můžete mít dvě aplikace, každou na jednom z displejů?

Za zmínku stojí natáčení 8K videí či ultrazpomalených záběrů ve Full HD. Počítat můžete s podporou HDR10, makrorežimem (ostří až do vzdálenosti 2,5 cm od objektu) či s režimem pro noční focení. Zadní displej navíc neslouží jen jako hledáček pro selfie, režim Always On poskytne veškeré základní stavové informace, příp. můžete na dotykovou záď namapovat různá herní tlačítka, která budou snadněji dostupná ukazováky. Zadní displej se může také rozzářit různými světelnými efekty při příchozích hovorech, poslouchání hudby nebo při hraní her.

Představovací video Nubie Z20:

O výpočetní výkon se stará nejnovější Snapdragon 855 Plus, který lze nakombinovat až s 8GB RAM a 512GB rychlou interní pamětí typu UFS 3.0. Do kovového těla se i přes integraci dvou displejů dostala slušná 4 000mAh baterie, kterou můžete dobít zrychleně přes 27W USB Power Delivery. S ohledem na koncovou cenu je Nubia zatím skoupá na slovo. Víme jen to, že smartphone dorazí do Evropy v průběhu září. V domovské Číně však prodeje startují již v pátek 16. srpna. Nubia Z20 bude k dostání v modré, oranžové a konzervativní černé.