Nubia Z20 míří do Evropy. Telefon se dvěma displeji přijde v polovině října

Nubia Z20 je smartphone klasické konstrukce, ovšem na rozdíl od většiny ostatních mobilů obsahuje dva displeje. Kromě primárního panelu na přední straně je to sekundární menší zobrazovač na zádech. Dosud jsme na Nubii Z20 nahlíželi jako na další z rarit určených pro čínský trh, nyní to ale vypadá, že se novinka dostane také do Evropy.

V minulosti Nubia v Evropě už působila, oficiální distribuci měla také v Česku. Firma ale dlouhou dobu nevydala kromě dvou herních mobilů žádný globální model. Tím by se nyní mohla stát Nubia Z20. Podle informací portálu GSMArena.com odstartuje globální prodej novinky 14. října 2019. Přesnější dostupnost na jednotlivých evropských trzích a cena nicméně ještě nebyla odhalena.

Telefon má vedle dvojice displejů (6,4" AMOLED Full HD+ a 5,1" AMOLED HD+) špičkovou výbavu. Pohání jej nejvýkonnější procesor od Qualcommu Snapdragon 855+, k dispozici je 8 + 128 GB paměti, baterie s kapacitou 4 000 mAh a rychlé dobíjení Qualcomm Quick Charge 4.0 s výkonem až 27 W. Zadní trojnásobný fotoaparát nabízí rozlišení 48 + 16 + 8 Mpx (primární objektiv, širokoúhlý, zoom).