Nudí vás stávající launcher? Vyzkoušejte změnu prostředí à la Pocophone F1

Pocophone F1 je rozhodně jedním z nejzajímavějších mobilních zjevení letošního roku. Smartphone se vytasil s poloviční cenou oproti podobně vybaveným smartphonům, musíte jen oželet absenci NFC, průměrnější fotoaparát, chybějící bezdrátové nabíjení a také plastové tělo. A, když přihlédneme k nedávnému snížení ceny základní české verze o pětistovku na 9 500 Kč, jedná se o jeden z nejlepších smartphonů na trhu s poměrem výkon/cena.

Pocophone F1 vyrábí Xiaomi a dává o tom vědět nejen na zadním krytu. V telefonu je připravena nadstavba MIUI for POCO, která nabídne nový upravený launcher, který je jednoduchý, přehledný a svižný zároveň. Xiaomi jej navíc zveřejnilo na Google Play v předběžném přístupu, takže si jej bude moci nainstalovat úplně každý. I když je předběžný přístup již úplně plný, stejný beta balíček si však můžete stáhnout z APKmirror a launcher (na vlastní riziko) vyzkoušet. My jsme jej nainstalovali na Samsung Galaxy Note 8. A jaký byl výsledek?

Vše, co nabízí nadstavba MIUI For Poco:

Nový launcher nabídne základ stejný jako u Pocophone F1. Z domovské plochy vysunete směrem nahoru „šuplík“ s aplikacemi, které můžete řadit do skupin, a to, buď automaticky, nebo ručně. Mezi aplikacemi lze vyhledávat postupným psaním psaní nebo si ikonky aplikací zobrazit podle barevné příslušnosti. V prostředí lze využít i ikony třetích stran nebo nastavit přechodové animace. V neposlední řadě je launcher designově „čistý“ a svižný, a to i přesto, že se stále nachází v betaverzi.

