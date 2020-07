Nudíte se o prázdninách? Potrénujte logiku u hry Good Sudoku poháněnou AI

Hra Good Sudoku (zdarma pro iOS) vznikla za bohulibým účelem. Její autor Zach Gage má za sebou už pěknou řádku úspěšných titulů (Really Bad Chess, Pocket Run Poll, Card of Darkness), nicméně v čem sám rozhodně nevynikal, bylo luštění Sudoku. A protože v App Store nenašel jediný titul, který by ho hře naučil, vyvinul si vlastní.

Good Sudoku tak boduje nejen tím, že vám velice přívětivou formou vysvětlí jednotlivé zákonitosti, ale zároveň nabízí několik stupňů obtížnosti, díky kterým se do luštění může pustit nejen ostřílený hráč ale i ten, kdo k této logické hře s čísly ještě jedinkrát nepřičichl. Přítomno je na 70 tisíc scénářů, nápověda založená na AI, a dokonce i možnost importu vlastních řešení. Jedná se tak o ideální letní jednohubku k bazénu nebo na chatu. I když je titul zdarma, plný potenciál je nutné odemknout pomocí jednorázového nákupu v hodnotě 99 Kč.