O čtvrtém operátorovi a sítích 5G bude jasno za rok. ČTÚ má připravenou aukci

ČTÚ hlásí, že má připravený návrh podmínek aukce v pásmu 700 MHz, má šedesát stran, šest příloh a zájemci mají na prostudování a připomínky měsíc. Vyhlášení výběrového řízení je v plánu letos na podzim, aukce by měla začít v lednu 2020 tak, aby do dubna mohly být uděleny příděly rádiových kmitočtů.

Frekvence by tak operátoři mohli začít používat od poloviny roku 2020, kdy kmitočty v pásmu 700 MHz uvolní televizní vysílání DVB-T.

Pro naplnění jednoho z hlavních cílů aukce, kterým je prohloubení hospodářské soutěže, je novým zájemcům vyhrazen v pásmu 700 MHz blok o velikosti 2×10 MHz. V případě malého zájmu stávajících operátorů bude novým zájemcům umožněno soutěžit o dalších 5 MHz.

Pokud by žádný z řad nových zájemců v prvním aukčním kole o tento vyhrazený blok zájem neprojevil, bude nabídnut stávajícím operátorům.

Kterýkoliv ze stávajících operátorů, který se zúčastní aukce pásma 700 MHz, na sebe převezme závazek národního roamingu. Ten bude platný 6 let a umožní případnému nováčkovi za splnění dalších podmínek nabízet své služby přes sítě svých konkurentů.

Pokrývat se má svižně

Jednou z podmínek pro národní roaming je, aby nový operátor pokryl svou sítí alespoň 20 % obyvatelstva ČR. Rozvojová kritéria dále stanoví, že operátoři budou muset pokrýt obce, kde není dostupný vysokorychlostní internet.

Do 3 let od udělení přídělu musejí pokrýt 95 % obyvatel všech těchto obcí. V lednu 2025 pak musí být pokryto sto procent úseků páteřní sítě železničních a silničních koridorů a 95% území obcí nad 50 tis. obyvatel, a následně do 10 let musí zajistit pokrytí 99 % obyvatel a 90 % území každého okresu ČR.

Aukce se mohou zúčastnit pouze subjekty, které jsou na sobě vzájemně ekonomicky nezávislé. Tuto podmínku pak držitelé kmitočtových přídělů musejí plnit po celou dobu platnosti přídělu, tj. do poloviny roku 2036. Stát očekává příjem alespoň 6,3 miliardy korun.