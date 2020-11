O2 hlásí rekord v objemu přenesených dat. Lidé při lockdownu více telefonují

Aktuální pandemická situace spojená s částečným lockdownem opět přenáší pracovní povinnosti Čechů domů na home office a rostou tak nároky na komunikační sítě. O2 tento trend potvrzuje statistikou týdenních objemů přenesených dat ve své síti od počátku roku až do současnosti. Nejvíce dat uživatelé přenesli v týdnu od 19. do 25. října a potom od 2. do 8. listopadu.

Hlavním tahounem spotřeby dat ve fixní i mobilní části sítě bylo zejména video, ať už v rámci video konferencí (MS Teams, Skype, Zoom, Google Meet) nebo pro konzumaci zábavného obsahu. Svůj podíl na provozu. Během jarní vlny koronavirové pandemie narostl provoz v pevné síti O2 meziročně o 59 %, nynější podzimní vlna jej překonává o dalších 7 %.

Posilování kapacity

Během první vlny v březnu letošního roku zaznamenal operátor zvýšený počet hovorů v síti O2 o 12 % oproti běžnému provozu. Lidé volali i delší čas – na telefonu strávili zhruba o třetinu více času než běžně. V září pak došlo k nárůstu počtu hovorů o 18 % oproti normálu, v říjnu o 16 %. Co se týče délky hovorů, množství provolaných minut v podzimních měsících jarní špičku nepřekonalo.

O2 připouští, že zvýšený datový provoz může vést v některých lokalitách k vysokému vytížení sítě. Kapacitu však operátor průběžně monitoruje a posiluje. Na nárůst objemu přenesených dat se O2 připravilo už na jaře, kdy o dvě třetiny navýšilo svou síťovou kapacitu. Jako první v Česku totiž do peeringového uzlu NIX.cz zřídilo terabitovou kapacitu.