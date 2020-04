O2 nabídlo městům a obcím bezplatné rozesílaní informačních SMS pro obyvatele

O2 nabídlo v době koronavirové pandemie další typ pomoci pro veřejnost. Ve spolupráci s marketingovou službou Market Locator umožní rozesílání bezplatných informačních SMS obyvatelům měst a obcí, které budou mít zájem projekt využít. Některé obce už nyní využívají podobně zaměřenou službu Mobilní rozhlas.

Princip fungování je jednoduchý. O2 poskytne bezplatně městům a obcím nástroj Market Locator a ty pomocí něj mohou oslovit všechny své občany nebo jen vybrané skupiny obyvatel včetně těch, kteří do obce například dojíždějí za prací. SMS je možné cílit na různé věkové skupiny obyvatel. SMS forma je univerzální i pro ty, kdo nemají smartphone a nemají přístup k internetu.

O zapojení rozhoduje starosta

Jako první využila Market Locator od O2 Kutná Hora. "Mnozí obyvatelé si stěžují například na to, že městský rozhlas není dobře slyšet. I proto jsme aktivně přistoupili k řešení v podobě zasílání informací přes SMS. Občané pro to nemusí dělat vůbec nic, nikde se registrovat, a přesto jim informační SMS budou chodit samy na jakýkoliv typ telefonu. Navíc je to pro uživatele i město zcela zdarma," komentuje projekt jeho iniciátor, kutnohorský zastupitel Martin Suchánek.



Ukázka informačních SMS, které přichází obyvatelům

Zprávy jsou odesílány přes mobilního operátora. Podmínkou je podpis starosty, primátora či místního krizového výboru a uvedení názvu obce, aby obyvatelé měli jistotu, že dostávají ověřené informace. Nástroj tak může mimo jiné zabránit šíření falešných zpráv a tlumit tak paniku obyvatel. Veškerá komunikace navíc probíhá v souladu s GDPR – osloveni budou jen ti obyvatelé, kteří operátorovi poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů. Každá obec má od O2 k dispozici 10 000 bezplatných SMS.