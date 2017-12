O2 nabízí předplacenou kartu s 5 GB zdarma. V čem je háček?

Chcete data zdarma? Kdo by nechtěl... O2 nabízí 5 GB na předplacené kartě, kterou vám doručí až do schránky bezplatně. Nabídka platí do konce letošního roku a najdete ji zde. Ale zadarmo to nebude, abyste data dostali musíte si dobít alespoň 300 Kč a o bonus si říct na odmenazadobiti.cz. K prvnímu dobití slibuje operátor 25 % kreditu navíc.

Kredit pak můžete třeba provolat, přičemž volání do vlastní sítě budete mít na 30 dní zdarma. Ostatní sítě jsou za hrozivých 4,90 Kč/min. (hovory se účtují po celých minutách). Na spotřebu oněch 5 GB budete mít rovněž 30 dní.

Zadarmo? Ne tak docela...

Pokud by to pro vás nebylo dostačující, pak si stačí znovu dobít za 300 Kč a získáte dalších 5 GB zdarma. Ale pozor! Dobití musí proběhnout do konce roku 2017 stejně jako ono první dobití potřebné k získání prvních pěti „giga“.



SIM je třeba objednat co nejdřív, do konce roku je potřeba stihnout dobít. Třeba online.

A ještě něčím zaplatíte. Objednávkou dáte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail) pro marketingové účely na dobu neurčitou (tj. do odvolání) v rámci činnosti O2 i třetích osob – partnerů O2.