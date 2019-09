O2 násobí FUP limity a představuje neomezené tarify Neo

Bylo jen otázkou času, kdy O2 zareaguje na Vodafone a T-Mobile a také představí neomezenou datovou nabídku. Otazníky rozkryla dnešní tisková konference, nová nabídka začne platit v pondělí 16. září.

O2 nechává v nabídce tarify Free+ s klasickým FUP limitem, ale výrazně navyšuje objemy dat, takže pokud dobře znáte své datové potřeby a vejdete se do některého z nabízených tarifů, můžete ušetřit. Nejvíce pozornosti však strhávají nové neomezené tarify O2 Neo. Objemem jsou neomezené všechny, liší se však rychlostí.

Ušetřit se dá, pokud si od O2 vezmete více služeb v balíčku O2 Spolu. Tzn. více mobilních tarifů, pevný internet a O2 TV. Trumfem má být dostupnost pevného internetu pro 99 % obyvatel, u televize nabídka sportovních přenosů (včetně fotbalové Ligy mistrů, české hokejové extraligy adal.) a až do léta 2020 také prémiový kanál HBO zdarma (pak by jej měl nahradit jiný bonus). Konkrétní nabídku O2 Spolu nejde poskládat do přehledné tabulky, protože kombinací služeb je nespočet. Pomůže však konfigurátor, který operátor v příštích dnech zpřístupní na webu. Tam si můžete pohrát s kombinacemi a sledovat, kolik se dá ušetřit peněz (příklad najdete v galerii tohoto článku).

Výhodou balíčků O2 Spolu je, že služby získáte bez závazku. Pokud si vezmete samostatně tarif Free+ nebo Neo, musíte podepsat smlouvu na dva roky. Nicméně od jara tyto závazky zruší zákon, takže se nejedná o tak zásadní břemeno, jako to bylo v minulosti.

Tarify s FUP limitem podrobněji

O2 se zde vydalo správným směrem, všechny tarify mají neomezené volání a SMS, liší se objemem dat. Ke všem tarifům dostanete slevu na nový telefon, částky se liší podle výše ceny tarifů. Všechny tarify je možné používat také v zahraničí.

Základní Free+Modrý oproti minulosti zdvojnásobil FUP limit, takže jsme na 1 GB s cenou 499 Kč. Nabídka vhodná pro uživatele, kteří hlavně telefonují a internet potřebují pouze na e-maily, prohlížení webu, případně datově nenáročné aplikace.

Free+Bronzový je vlastně nejpopulárnější neomezený tarif posledních let. Dříve stál 749 Kč, nově bude za 649 Kč, tedy opět vývoj správným směrem. Srovnávat se bude s T-Mobile Můj svobodný tarif, který stojí 625 Kč a má 3 GB dat.

Free+Stříbrný nabízí 14 GB za 849 Kč (dosud za tuto cenu bylo pouze 6+2 GB). Troufám si říct, že tento objem bude v současnosti stačit většině české populace. Vždyť v letní akci, kdy T-Mobile rozdal svým zákazníkům bezplatná neomezená data, se 70 % lidí vešlo do 12 GB. Samo O2 říká, že do tohoto objemu se aktuálně vejde 99 % zákazníků (v placeném režimu se lidí chovají jinak než v letním bezplatném testu u T-Mobilu). U tohoto tarifu se přidává příjemný bonus, každý měsíc dostanete 50 Kč na útratu v O2 Knihovně, takže můžete koupit e-knihu nebo audioknihu.

V nabídce přichází velký skok, tarif Free+Zlatý za 1 249 Kč nabízí 60 GB, což už je objem, který u drtivé většiny uživatelů splní roli neomezeného tarifu, přitom nejste omezení rychlostí stahování, jako u levnějších neomezených tarifů (viz dále). Bonus do O2 Knihovny kupodivu zůstává na 50 Kč, u dražšího tarifu bych očekával zvýšení.

Objemem neomezené tarify podrobněji

Chtělo by se napsat, že jde o tarify pro lidi, kteří nechtějí přemýšlet nad spotřebou, nechtějí se omezovat. Ale tak jednoduché to nebude. O2 škáluje nabídku podle rychlosti připojení, takže znovu bude nutné přemýšlet, na co vlastně chcete mobilní internet používat, protože zejména u toho nejlevnějšího můžete narazit na problémy při streamování videa ve vyšším rozlišení.

U všech tarifů Neo dostanete neomezené volánní a SMS, slevu na telefon a bonus do O2 Knihovny (znovu však platí, že jde o 50 Kč měsíčně bez ohledu na cenu tarifu).