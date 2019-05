O2 přibylo půl milionu zákazníků. Začalo totiž počítat i neaktivní předplacenkáře

O2 zveřejnilo pravidelné čtvrtletní výsledky hospodaření zohledňující první tři měsíce letošního roku. Od ledna do března operátor vygeneroval tržby ze všech služeb ve výši 9,25 miliardy korun, což je zhruba půlprocentní meziroční nárůst. Hlavním zdrojem růstu byla mobilní data, finanční služby a O2 TV, naopak klesaly výnosy z pevných linek.

Díky snížení nákladů o čtvrt miliardy korun operátor výrazně navýšil provozní zisk (EBITDA), a to o 11,5 % na 2,9 miliardy korun. Vzrostla tak efektivita hospodaření vyjádřená hrubou marží 31,4 %. Čistý zisk poklesl vlivem investic o sedm procent na 1,24 miliardy korun.

Finanční ukazatele 1Q 2019 1Q 2018 Meziroční změna Provozní výnosy - mobilní výnosy v ČR - fixní výnosy v ČR - výnosy na Slovensku 9 249 mil. Kč 4 851 mil. Kč 2 618 mil. Kč 1 839 mil. Kč 9 198 mil. Kč 4 831 mil. Kč 2 658 mil. Kč 1 767 mil. Kč +0,5 % +0,4 % -1,5 % +4,1 % Celkové náklady - z toho provozní náklady 6 353 mil. Kč 1 900 mil. Kč 6 604 mil. Kč 2 005 mil. Kč -3,8 %

-5,3 % EBITDA 2 906 mil. Kč 2 606 mil. Kč +11,5 % EBITDA marže 31,4 % 28,3 % +3,1 p. b. Čistý zisk 1 236 mil. Kč 1 329 mil. Kč -7,0 %

Zajímavým údajem za první kvartál 2019 je počet zákazníků mobilních služeb. Ve stejném období loni operátor vykázal 4,954 milionu, letos je to najednou 5,563 milionu. Není to ovšem tím, že by se O2 za rok podařilo získat více než půl milionu nových zákazníků. Operátor začal vykazovat nikoli aktivní zákazníky (tedy ty, u kterých zaznamenal spotřebu služeb během posledních 3 měsíců), ale registrované zákazníky, tedy všechny, kteří mají „živou“ SIM kartu, což i u neaktivních předplacenkářů může být až 13 měsíců.

Tímto způsobem podle O2 vykazují počty zákazníků také konkurenční operátoři a čísla by tak nyní měla být lépe porovnatelná. I s novým vyšším počtem klientů zůstává O2 českou mobilní dvojkou, na první T-Mobile ztrácí zhruba půl milionu zákazníků. Započítání „mrtvých duší“ zároveň vedlo k výraznějšímu poklesu ukazatele ARPU (průměrný měsíční výnos na zákazníka) na 260 Kč. Zároveň s tím operátor přepočítal na stejnou metodiku registrovaných zákazníků i čísla z dřívějších období, a tak reálně počet jeho zákazníků za rok narostl o necelá 4 %.

Na závěr zprávy ještě několik provozních statistik: Téměř 75 % telefonů v síti O2 jsou smartphony, 60 % všech telefonů podporuje technologii 4G LTE. Spotřeba mobilních dat narostla meziročně o čtvrtinu. Datovým přenosům co do objemů opět jednoznačně dominovalo video. Zatímco v průběhu prvního čtvrtletí nadále klesal počet odeslaných SMS, rostl objem dat přenesených při komunikaci přes tzv. messengery – nejpopulárnější jsou Snapchat, WhatsApp a Messenger.

O2 představilo v roce 2017 nový design svých prodejen: