O2, T-Mobile a Vodafone v roli virtuálních operátorů? Stát zvažuje, že síť 5G postaví sám

Pásmo 700 MHz, nebo chcete-li druhá digitální dividenda, se má dražit v roce 2019. Existuje ale i alternativa, že se nic dražit nebude a síť spolu s telekomunikačním partnerem rozjede přímo stát. Naplnily by se tak současně i požadavky ministerstva vnitra, které požaduje vyhradit část frekvencí pro potřeby bezpečnostních složek.

Server Lupa.cz uvedl, že získal materiál (návrh) zpracovaný člověkem, který dříve působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Současné ministryni Martě Novákové se prý návrh zamlouvá. Projekt pojmenovaný 700NET obsahuje návrh na vytvoření státního podniku, do kterého by stát vložil frekvence a za účasti joint-venture partnera by síť vybudoval.

Vznikne státní operátor?

Jako potenciální partnery jmenuje návrh CETIN, ČEPS Invest, ČEZ Distribuci, Sitel nebo francouzský Orange. Stát by následně síť pronajímal, stejně jako to dělají O2, T-Mobile a Vodafone. Jedním z důvodů a argumentů pro návrh je totiž zjevně neutěšená situace tuzemských virtuálů, kteří sice mají možnost si síť pronajmout, ale kvůli podmínkám síťových operátorů sotva přežívají a nemají šanci konkurovat.

To, že máme soutěžní problém přiznává nikoli neformálně i ČTÚ:

S projektem 700NET proto určitě nebudou souhlasit právě síťoví operátoři, jelikož by jim mohla přibýt nevítaná konkurence. Lze proto očekávat všemožné stížnosti na narušení hospodářské soutěže, nepřípustnou veřejnou podporu atd. Stejně jako se síťovým operátorům nelíbí případné zvýhodnění nového hráče v podmínkách aukce.

Síťoví operátoři dále namítají, že projekt 700NET by přinesl přinejmenším zpoždění výstavby sítí 5G, což dává smysl. Na druhou stranu, lze konstatovat, že tuzemští operátoři svými FUPy zařízli i potenciál LTE, takže průměrný zákazník, který stáhne 1,5 GB měsíčně by smutnil nemusel.