O2 vám nově pojistí smartphony a tablety i za předpokladu, že je koupíte jinde

Operátor O2 v Česku rozšířil nabídku pojištění proti náhodnému poškození a krádeži. Úplnou novinkou je pojištění zánovních zařízení bez ohledu na to, zda je zákazník koupil u O2 nebo někde jinde. Pojistku je možné sjednat na kterékoliv prodejně operátora, kde konzultant zkontroluje aktuální stav zařízení a vyhodnotí, zda je možné pojistku sjednat. U zánovních zařízení platí, že se musí jednat o telefon pocházející z oficiální EU distribuce, který byl pořízen maximálně před 180 dny, a který je aktuálně zařazen v nabídce O2.

První měsíc O2 pojištění je zdarma, další měsíční poplatky budou zahrnuty do pravidelného měsíčního zúčtování služeb. Ke každému pojištění vám operátor O2 přidá 50% slevu na vybrané příslušenství. Zákazník přitom dopředu neplatí nic, pojištění lze navíc kdykoliv zrušit a to bez sankcí. V případě opravy garantuje O2 použití originálních dílů, pokud je škoda totální, zajistí vám O2 nový kus, a to bez spoluúčasti. Doporučujeme však detailně prostudovat podmínky smlouvy o pojištění, kterou na prodejně podepíšete. Kompletní znění podmínek pojištění totiž na webu nenajdete.

Z tiskové zprávy se můžeme dočíst, že O2 nabízí pojištění ve spolupráci s pojišťovnou Maxima, a to již od roku 2015. Podle statistik se 20 % nehod s telefonem stane doma, 10 % v práci a 50% venku. 85 % všech škod je přitom spjato s prasklým displejem. V rámci pojištění na mobil je kryto:

Nahodilé poškození - mechanické poškození (pád, náraz, vnější mechanické působení, apod.), působení vody, poškození elektrickým proudem

- mechanické poškození (pád, náraz, vnější mechanické působení, apod.), působení vody, poškození elektrickým proudem Pojištění krádeže - prostá nebo kapesní krádež (v metru, nákupním centru,...), krádeže po překonání překážek/loupež (vykradená kancelář nebo byt, apod.)

Měsíční úhrada pojištění se odvíjí od pořizovací ceny zařízení v aktuálním ceníku operátora O2: