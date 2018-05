O2 vrací do hry legendu. Předplacenka GO láká na „neomezeně“ a „zdarma“, ale zázraky nečekejte

O2 vrací do nabídky předplacené karty GO. První varianta GO zdarma při měsíčním dobití 300 Kč nabídne neomezené volání do sítě O2 a na pevné linky a k tomu navíc 50 MB dat měsíčně. Druhá varianta GO neomezeně za 20 korun denně umožní neomezené volání do všech sítí a připojení k Internetu pro zprávy a chat (tj. připojení o rychlosti stahování a odesílání 32 kb/s).

Dvacetikoruna možná vypadá symbolicky, ale pronásobte ji počtem dnů v měsíci a jste v cenovém teritoriu neomezených tarifů. Ty však mají plnohodnotný mobilní internet. Mimochodem s „porcováním“ mobilního internetu si O2 může koledovat o problémy, podobné případy už evropské i české autority řeší.

Aktualizováno: Výraz „připojení k Internetu pro zprávy a chat" ve skutečnosti znamená připojení o rychlosti stahování a odesílání 32 kb/s. Žádné pokoušení pravidel o síťové neutralitě se tedy nekoná.

Novinky vlastně nepřináší nic zásadně nového, podobají se starším tarifům, takže spíše jde o nábrat kdysi slavné značky. V ceníku se GO zdarma a GO neomezeně objeví až s 1. červnem, kdy začínají platit, základní informace najdete v tabulkách v galerii. Operátor bude prezentovat hesla jako „volání do O2 zdarma“ a „neomezené volání do všech sítí", ale cena za takové „zdarma“ je poměrně vysoká a pohled do tabulky na téměř pětikorunu za minutu a SMS za 2 Kč (to když se dostanete mimo zvýhodněný režim) je v roce 2018 poněkud děsivý.

Také u těchto nových předplacenek lze využívat Odměnu za dobití a Extra výhody, který každý měsíc nabízí slevy u vybraných partnerů.