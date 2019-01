O2 zakončilo rok zvýšením tržeb a počtu zákazníků mobilních služeb

O2 vydalo souhrnné hospodářské výsledky za rok 2018. Operátor na konci uplynulého roku vykázal kumulované tržby ve výši 38 miliard korun. Z toho tržby za mobilní služby činily 20,3 miliardy korun, tedy zhruba 53 %. O zbytek tržeb se postaraly příjmy ze segmentu pevných služeb, kam patří např. O2 TV nebo pevný internet, a příjmy z podnikání na Slovensku. Hlavními zdroji nárůstu byly podle O2 tržby za mobilní data, finanční služby, O2 TV a prodeje zařízení a příslušenství. Ty více než kompenzovaly pokračující pokles tradičních hlasových a datových výnosů a výnosů z SMS a MMS.

Finanční ukazatele Rok 2018 Rok 2017 Meziroční změna Provozní výnosy - mobilní výnosy v ČR - fixní výnosy v ČR - výnosy na Slovensku 37 996 mil. Kč 20 311 mil. Kč 10 402 mil. Kč 7 485 mil. Kč 37 709 mil. Kč 19 993 mil. Kč 10 785 mil. Kč 7 128 mil. Kč +0,8 % +1,6 % -3,6 % +5,0 % Celkové náklady - z toho provozní náklady 26 981 mil. Kč 8 198 mil. Kč 27 310 mil. Kč 8 240 mil. Kč -1,2 %

-0,5 % EBITDA 11 163 mil. Kč 10 513 mil. Kč +6,2 % EBITDA marže 29,4 % 27,9 % +1,5 p. b. Čistý zisk 5 448 mil. Kč 5 587 mil. Kč -2,5 %

Po započtení nákladů společnost vykázala provozní zisk (EBITDA) ve výši 11,2 miliardy korun, což je meziroční nárůst o více než 6 %. Operátor hospodařil s marží 29,4 %. Čistý zisk se nicméně meziročně snížil o 2,5 % na 5,45 miliardy korun, a to vlivem vyšších investic do síťových technologií na Slovensku, nákupů sportovních práv a transformace IT systémů. K meziročnímu poklesu čistého zisku přispěl rovněž zisk z prodeje podílu ve společnosti Taxify prostřednictvím dceřiné společnosti Bolt Start Up Development, který zvýšil finanční výnosy a čistý zisk v roce 2017 o zhruba 60 mil. Kč.

O2 evidovalo na konci uplynulého roku celkem 5,038 milionu zákazníků mobilních služeb, což je meziroční růst o 100 tisíc. Operátor tak zůstává českou mobilní dvojkou. Zákazníci s paušálním tarifem tvoří 71 % zákaznické báze, zbytek jsou předplacenkáři. Průměrný měsíční výnos na mobilního zákazníka (ARPU) meziročně nepatrně poklesl na 296 Kč. Výrazně narostl počet zákazníků O2 TV, kterých je 335 tisíc. Nadále ubývá zákazníků pevných telefonních linek a DSL internetu.

O2 představilo v roce 2017 nový design svých prodejen: