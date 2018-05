O2 zlevňuje mobilní internet mimo EU. 1 MB s „ochranou“ vyjde na 4 Kč

Datové služby mimo EU (zejména v exotických destinacích) jsou pekelně drahé. O2 nyní přichází s výraznou slevou, ale jen pokud si koupíte balíček... Jeden megabajt je v ceníku stále zapsán částkou až 300 Kč, ale operátor vás před nechtěnou útratou za data mimo EU ochrání.



Sazba až 300 Kč/MB bez balíčku se nemění, ale operátor vás za ni surfovat nenechá

Všem zákazníkům O2 nastavilo tzv. Chytrou ochranu, která jim zabrání se připojit bez aktivního balíčku. S ním ceny razantně klesají, a to až na 3,50 Kč/MB. Konkrétně s balíčkem 1000 MB za 3 499 Kč, který je určen pro náročnější zákazníky (TOP Svět plus). Aktivace: zasláním SMS ve tvaru "TS PLUS" na 999 111.

Na takové to nenáročné dovolenkové surfování pro každého se hodí balíček TOP Svět za 599 Kč, který obsahuje 150 MB dat. Aktivace: zasláním SMS ve tvaru "TS" na 999 111.

Operátor do balíčků nově zařadil 55 zemí, například Tunisko, Maroko, Černou Horu a Kapverdy, ale také exotické země jako Dominikánskou republiku, Srí Lanku nebo Mexiko, viz seznam níže.

Chytrá ochrana je zapnuta automaticky, zákazník si ji však může vypnout. Buď aktivací balíčku, pak ho opět bude chránit po jeho vyčerpání, nebo úplně.

Balíčky platí pro země: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Argentina, Arménie, Austrálie, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Bělorusko, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Černá Hora, Čína, Dominikánská republika, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Fidži, Filipíny, Gabon, Ghana, Grónsko, Gruzie, Guatemala, Guernsey, Hong Kong, Chile, Indie, Indonésie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jersey, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Jordánsko, Kanada, Kapverdy, Katar, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kosovo, Kostarika, Kuvajt, Macao, Madagaskar, Makedonie, Malajsie, Man, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Nigérie, Nikaragua, Nový Zéland, Omán, Pákistán, Panama, Peru, Rusko, Salvador, Saudská Arábie, Severní Kypr, Seychely, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké, Srbsko, Srí Lanka, Švýcarsko, Tádžikistán, Tanzánie, Thajsko, Tchaj-wan, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam