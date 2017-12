O2 změní koncept svých prodejen. Mají z nich být pohodové zóny plné technologií

O2 započalo se změnou konceptu svých kamenných prodejen. Obměněn nebude pouze design, ale také způsob obsluhy zákazníků. Ti by se měli v nových prodejnách cítit příjemněji a uvolněněji. Prvních 10 prodejen nové koncepce otevře operátor do konce roku, pilotní už funguje v Opavě. Do dvou let má být změna dokončena u všech 150 provozovaných prodejen v Česku.

Vizuální koncept nových prodejen kombinuje moderní styl s přírodními materiály, které navozují v prostoru útulnou atmosféru. Obslužné pulty nahradily stoly s křesílky. Dřevo doplňují živé rostliny, hraje podkresová hudba a v prodejně je cítit lehká vůně. Své místo mají v prodejnách i digitální technologie. V rámci nového konceptu O2 odstupuje od maket a bude vystavovat pouze funkční zařízení, a to nejen mobily, ale také tablety, chytré hodinky a modemy. Zákazníci se mohou zdarma připojit k WiFi.

Ukázka nové prodejny O2:

Nestandardní požadavky zákazníků řeší O2 pomocí technologie od společnosti Mluvii, která přes videohovor nebo chat propojí konzultanty na prodejně se specialisty. Na vybraných prodejnách O2 plánuje pilotně nasadit také novou technologii rozeznávání obličejů (tzv. Face Recognition), které podle základních parametrů (pohlaví, věk) umožňuje přizpůsobovat zobrazovaný obsah, aby byl pro daného zákazníka co nejrelevantnější.

Podle statistik operátora navštíví jeho kamenné prodejny zhruba půl milionu zákazníků měsíčně. Aby je byl do budoucna schopen lépe obsloužit, bude O2 během následujících dvou let navyšovat počet prodejen, konzultantů i specialistů O2 Guru. Počet zaměstnanců na prodejnách by se měl zvýšit zhruba o 20 %. Investici do celého procesu redesignu odhaduje operátor na stovky milionů korun.