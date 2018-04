Obří telekomunikační obchod míří do cíle. Vodafone spolkne UPC a může být největším evropským operátorem

O jedné z největších telekomunikačních transakcí posledních několika let v Evropě už jsme psali. Britská Vodafone Group je na námluvách se společností Liberty Global, která v několika evropských zemích včetně České republiky provozuje kabelového operátora, u nás známého jako UPC.

Podle listu Financial Times tento obří obchod v hodnotě 16,5 miliardy eur míří do finiše a má být uzavřen během následujících dvou týdnů. Po jeho dokončení by se skupina Vodafone stala největším evropským konvergovaným operátorem elektronických služeb, když by přeskočila skupinu Deutsche Telekom.

V Česku ideální spojení

Třetí je v rámci Evropy Čechům donedávna dobře známá španělská Telefónica, čtvrtý je francouzský Orange působící například na Slovensku. Na významu ale získává i skupina PPF Group miliardáře Petra Kellnera, která v březnu odkoupila od norského Telenoru jeho operátory působící v regionu CEE, konkrétně v Maďarsku, Bulharsku, Srbsku a Černé Hoře. U nás a na Slovensku PPF provozuje operátora pod značkou O2.

Zásadnější problémy s akvizicí by mohl Vodafone zaznamenat pouze v Německu, kde je mobilní operátorskou jedničkou a po spojení s Liberty Global by získal významnou tržní sílu, což by se nemuselo líbit tamním regulátorům. Agilně proti spojení bojuje samozřejmě Deutsche Telekom, který je zhruba ze třetiny vlastněn německou vládou.

V Česku naproti tomu spojení Vodafonu a UPC nic nebrání – portfolia obou firem se vhodně doplňují, protože Vodafone nemá k dispozici vlastní pevnou síť a infrastrukturu si např. pro korporátní řešení služeb OneNet musí pronajímat od velkoobchodních partnerů. UPC zase dosud může poskytovat vedle kabelové televize a internetu pouze pevné telefonní linky. Oficiálně se firmy k dokončení obchodu zatím nevyjádřily.