Obří únik! Známe design a technické specifikace Huawei P40 Pro

Huawei sice nové modely řady P40 představí až ve čtvrtek ve 14 hodin, vše podstatné ale známe již dnes. Na internet se dostaly tiskové fotografie a kompletní specifikace, které se do prodeje dostanou bez služeb Googlu. Oba telefony budou v Evropě prodeji s čipsetem Kirin 990 a 5G modemem. Verze Pro nabídne kvalitnější fotoaparáty, zvýšenou odolnost IP68, větší baterii a displej s vyšší obnovovací frekvencí. Specifikace nejvýkonnějšího Huawei P40 Pro+ 5G zatím neznáme.

Huawei P40: základ s kompromisy

Základnímu Huawei P40 Lite přibude výrazně lépe vybavený sourozenec. OLED displej má 6,1 palce a rozlišení 2 340 × 1 080 pix. Oválný průstřel v displeji je vyčleněn pro 32MPx selfie (F2,2) a ToF snímač. Součástí OLED panelu je čtečka otisků prstů, jeho obnovovací frekvence zůstane na základních 60 Hz.



Tiskové fotografie Huawei P40

Na pravém kraji čekejte regulátory hlasitosti a zamykací klávesu, do bočního šuplíčku vložíte dvě nanoSIM karty a paměťovku (Huawei vsází na svůj standard NanoMemoryCard2). Tělo telefonu s odolností IP53 má rozměry 149 × 71 × 8,5 mm a váží 175 gramů. Do těla se dostala 3 800mAh baterie. Maximální podporovaný nabíjecí výkon je 22,5W, s podporou bezdrátového dobíjení se podle zdroje nepočítá. Telefon půjde do prodeje pouze v jedné paměťové konfiguraci 8/128GB a to s 5G čipsetem Kirin 990.

Ve srovnání s verzí Pro je sestava fotoaparátů spíše základní. To hlavní však mají obě novinky společné: 50MPx UltraVision fotoaparát s maticí RYYB a světelností F1,9. Zapomnělo se u něj však na optickou stabilizaci. Doplní jej 16MPx širokáč (2.2) a 8MPx teleobjektiv se světelností 2.4 a OIS. Vedle objektivů najdete i přisvětlovací diodu. Uvnitř telefonu běží Android 10 s nadstavbou EMUI 10.0.0.1, ale bez Google služeb.