Očekávaná expanze The Witchwood pro Hearthstone startuje 12. dubna

Karetní hit Hearthstone, který si mimo PC můžete zahrát na Androidu i iOS, brzy dostane další velké rozšíření - The Witchwood. Expanze se tentokrát točí okolo motivu čarodějnického lesa, kde čeká spousta nástrah, zvláštních stvoření a také různých kouzelných objektů. Opět se tedy můžete těšit na zajímavé interakce, sólo kampaň a také na dvě nová klíčová slova.

Minioni se slůvkem Echo budou moci útočit hned, jakmile je zahrajete. Oproti Charge je však ten rozdíl, že minioni mohou v prvním kole přímo útočit jen na protivníkovy miniony, nikoliv na hrdinu. Klíčové slůvko Rush vám umožní v jednom kole zahrát kartu několikrát za sebou, omezeni jste jen zbývající manou. Případná kopie karty s Echo ve vaší ruce na konci kola zmizí.

Rozšíření přinese 135 nových karet, každá z class dostane 2 legendární karty, nová karta hrdiny se objeví pouze u Shamana. Spolu s expanzí startuje i nový herní rok (Year of the Raven), což se pojí s rotací setů Whispers of the Old Gods, One Night of Karazhan a Mean Streets of Gadgetzan ze Standardu do Wild režimu. Do něj se přesouvají i některé populární karty ze základního setu, protože byly využívány „až přespříliš“.

Trailer expanze The Witchwood pro Hearthstone:

V rámci předobjednávky si můžete zakoupit 70 balíčků karet za 49,90 USD (cca 1 265 Kč), oproti minulosti tak za stejné peníze dostane o 20 balíčků více. Rozbalit karty a hrát s nimi budete moci od 12. dubna, v Evropě se toto datum zřejmě ještě o jeden den posune. A pokud investovat nechcete, po přihlášení do hry dostanete zdarma tři balíčky karet a také náhodnou legendárku z nového setu. Finální odhalení zbývajících karet můžete sledovat dnes od 19:00 na Twitchi.