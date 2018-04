Ochrana síťové neutrality bolí. O2 musí zrušit bezplatné Spotify

V červnu 2016 přišlo O2 s lákavou nabídkou: Přestalo počítat Spotify do FUP limitu (a navíc přidalo 3 měsíce Spotify Premium zdarma). To vše bez nesmyslných podmínek, pro každého zákazníka s aktivním datovým tarifem a zdarma. Dokonce šlo poslouchat Spotify, i když jste překročili FUP limit a žádné jiné služby nefungovaly. Z pohledu uživatele to byla skvělá zpráva.

Jenže poměrně záhy se ozval ČTÚ, s tím, že se jedná o porušení pravidel síťové neutrality. Podívejte se na věc pohledem konkurenta Spotify – ten je totiž touto akcí znevýhodněný, nedostává v síti O2 stejné podmínky, Spotify má výhodu. Dnes tuto myšlenku potvrdil i soud.

O2 musí uvést své smluvní podmínky do souladu s rozhodnutím.