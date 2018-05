Od nadšení po zbytečnosti. Máme Android P a vyzkoušeli jsme všechny novinky

Novinky začnete potkávat už na vypnutém displeji. I když je to drobnost, procentuální stav baterie se hodí. Nový způsob ovládání si nese břímě, „že to Google okopíroval z iPhonu X“, ale v praxi zjistíte, že to funguje moc pěkně a bude to jen o zvyku. Na první pohled je vidět jen tlačítko Domů, ale když to má smysl, přidá se i klasická šipka zpět.

Z nového Nerušit jsme trochu na rozpacích, naštěstí se dá skrývání notifikací vypnout. Jak to bude s adaptibilní baterií a jasem uvidíme až po pár dnech používání. Platforma Wellbeing a Dashboard s přehledem času stráveného v jednotlivých aplikacích ještě v betaverzi chybí. Nové ovládání hlasitosti je pěkně po ruce, ukážeme vám i nové tlačítko pro snímání obrazovky a vyskakovací buttonek pro zámek rotace.

Novinky fungují, Android P vypadá skvěle a na podzim to bude ještě lepší, máme se na co těšit.

Pixel pro redakční hrátky zapůjčil CZC.cz