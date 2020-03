Od pondělka se uzavřou hranice. Přes 200 tisíc Čechů je stále v cizině, vyplývá z dat operátorů

V noci z neděle na pondělí začne platit zákaz vycestovat z České republiky. Vrátit se do vlasti budou moci po tomto termínu jen čeští občané nebo cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem. V tuto chvíli se v zahraničí stále zdržuje více než 200 tisíc Čechů. Vyplývá to z dat asociace APMS sdružující české operátory. Ti rozeslali Čechům v cizině na jejich domovská mobilní čísla v roamingu varovné informační SMS.

Rozesílku na základě požadavku ministra zdravotnictví zajišťují zdarma ve svých sítích všichni tři síťoví operátoři T-Mobile, O2 a Vodafone jako součást své společenské zodpovědnosti. SMS je rozesílána v tomto znění: „Sdělení MZČR: Pobýváte-li v zemi se zvýšeným výskytem koronaviru (aktuální přehled na www.mzcr.cz), dodržujte pokyny daného státu a nezapomeňte na doporučení uvedená na webu MZČR. Děkuji. Ministr zdravotnictví“

V Itálii zatím zůstává 7 600 Čechů

Třetí vlna rozesílek přímo do postižených zemí proběhla ve čtvrtek 12. března v odpoledních hodinách. Celkem bylo distribuováno 205 000 SMS, přičemž většina 96 % (196 000) mířila do Evropy, zhruba 1 % - konkrétně 1 600 SMS do Asie (Čína, Írán, Japonsko, Jižní Korea) a 4 % - 7 400 SMS do USA. V rámci Evropy bylo nejvíce SMS doručeno občanům pobývajícím v Německu (139 200), Francii (18 000), Španělsku (9 800), Nizozemí (7 950), Itálii (7 600), Švýcarsku (6 900), Švédsku (3 200), Norsku (1 750) a Dánsku (1 600).

Po překročení hranic zpět do ČR poté občasné dostávají tzv. „návratovou“ SMS, ve které naleznou pokyny, jak postupovat v případě zdravotních potíží: „Sdělení MZČR: Vítejte zpět v ČR. Všem, kdo přijíždějí z Itálie je v důsledku mimořádného opatření nařízena 14denní karanténa. Cestující, kteří nemají žádné příznaky, mají povinnost kontaktovat TELEFONICKY svého ošetřujícího lékaře. Je nezbytné, abyste od svého příjezdu po celou dobu zůstali v karanténě! Cestující (bez ohledu na výchozí destinaci), kteří mají teplotu nad 38 C, BUDOU IHNED TELEFONICKY KONTAKTOVAT LINKU 112. Více informací na www.mzcr.cz. Děkuji. Ministr zdravotnictví ČR.“