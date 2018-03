Od striptérky po faráře. Technologie Apple Pay a Google Pay dobývají anglické kostely

Najdete lepší důkaz toho, že platby mobilem dávají smysl? O víkendu jsme psali o tom, že telefonem zaplatíte striptérkám v Las Vegas, dnes přidáme zprávu z opačného konce puritánské stupnice.

Anglikánská církev (The Church of England) v průběhu loňského léta ve 40 britských kostelech testovala možnost přispět pomocí technologií Apple Pay a Google Pay (plus platby pomocí prémiových SMS). Teď církev oznámila, že pilotní provoz proběhl úspěšně a technologie do konce roku nasadí ve všech cca 16 000 kostelích po celé Anglii. Mobilem půjde zaplatit nejen příspěvek při běžné mši, ale také poplatky za svatby, křtiny a pohřby. Jednoduché bezdrátové terminály dodají firmy iZettle a sumup.

Od církve bychom patrně očekávali jistu technologickou zkostnatělost, ale anglikáni jdou příkladem. Kněží prý řeši jeden praktický problém – i když jsou bezkontaktní platby relativně rychlé, přece jen jsou výrazně pomalejší než prosté vhození mince do ošatky...

Via BBC