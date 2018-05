Odemykání obličejem se šíří jako mor. Starší smartphony Huawei stačí aktualizovat

Poté co Apple iPhone X znovuobjevil odemykání pomocí obličeje, šíří se tato technologie celým smartphonovým světem. V těchto dnech dostávají novou aktualizaci Huawei P10 a Huawei P10 Plus a kromě bezpečnostních záplat obsahuje také „face unlock“. V kombinaci se čtečkou otisků prstů pod displejem tak můžete svůj telefon rychle odemknout za všech okolností. A funguje to výborně...

Snímání obličeje při nastavování zabere jen pár sekund. Můžete telefon nastavit tak, že se skenování obličeje aktivuje v okamžiku, kdy přístroj zvednete (například ze stolu). Díky tomu není potřeba telefon nijak probouzet. Případně můžete tuto funkci vypnout a pro probuzení telefonu (a start skenování obličeje) použít zapínací tlačítko (to ale rovnou můžete použít čtečku otisků prstů). Také můžete nastavit, zda hned skočíte na domovskou obrazovku, nebo zůstanete na zamykací obrazovce a ještě ji přejedete prstem.

Úspěšnost odemknutí je vysoká, osobně se pohybuji skutečně blízko hranice sta procent, při výrazně horších světelných podmínkách ale úspěšnost klesá. Zatím nemám vyzkoušeno, jestli je možné skenování ošidit třeba pomocí fotografie. Před dvěma týdny mi ale můj Apple iPhone X opakovaně odemkl svým obličejem můj otec, od té doby si tedy nedělám iluze o tom, že by tato technologie byla vždy stoprocentně bezpečná.