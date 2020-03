Odhalený Ironmanem. Robert Downey Jr. se vyfotil s očekávaným OnePlus 8 Pro

V posledních dnech se objevila spousta úniků chystaného OnePlus 8 Pro. Nyní se s ním nechal vyfotit ambasador značky, herec Robert Downey Jr. Z fotky je patrné, že telefon má trojitý vertikální fotaparát vlevo doplněný pravděpodobně o ToF kamerku, diodu a laserové ostření. Fotografie tedy kompletně potvrzuje designové úniky od od @OnLeaks.

Podle spekulací by telefon měl nabídnout 120Hz AMOLED displej s průstřelem pro čelní kamerku, pohánět by jej měl procesor Qualcomm Snapdragon 865 doplněný až o 12 GB RAM a samozřejmostí bude 5G konektivita, kterou už OnePlus přinesl dokonce loni s modelem 7 Pro. Mluví se však také o přidání cívky pro bezdrátové nabíjení, čímž by odpadl jeden z mála nedostatků telefonů OnePlus.

Telefon by měl být po boku OnePlus 8 už 15. dubna. Na červenec pak firma vůbec poprvé chystá ještě třetí, odlehčený model 8 Lite.

Via: GSMArena