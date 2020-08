Odhalte kód a Google vám prozradí, kdy představí nový Pixel. PS: Bude to už v pondělí

Konec spekulací. Google Pixel 4a bude představen v pondělí 3. srpna, potvrdil to přímo Google. A s oznámením si pěkně pohrál. Vytvořil web s práznými políčky a pseudo textem, ve spodní části je vidět kostičkovaný telefon.

Mnohé web zmátl, ale jde o povedený vtípek, Easter Egg. Později Google zveřejnil fotku, která ukázala, že prázdná pole jsou vstupní kód. Po zadání správné kombinace barev odhalí tajnou zprávu. Pro odpověď nemusíte chodit daleko, stačí se podívat na barevné logo Google. Tedy: modrá-červená-žlutá-modrá-zelená-červená. Poté se políčka promění ve větu Just What You've Been Waiting For (Přesně to na co jste čekali) a datum 3. srpna.

Telefon by stejně jako loni měl nabídnout výbavu střední třídy, tedy 5,8" FullHD displej, procesor Qualcomm Snapdragon 730, 6 GB RAM, 128GB úložiště a 3080mAh baterii. Lákat však bude primárně na fotografické schopnosti a nízkou cenu (pravděpodobně do 350 dolarů).