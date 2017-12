Odkud pochází komponenty iPhonu X? Apple je nevděčný odběratel

Nikkei se zaměřila na to, odkud pochází komponenty nutné pro výrobu iPhonu X. Podle analýzy Apple zcela změnil dodavatelský trh. Místo toho, aby se výrobci se součástkami předháněli s nabídkami, vytvořil si Apple úzce specializované „sféry vlivu“. Být dodavatelem pro Apple však není ten nejlepší byznys, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Analýza udává: „Dodávat Applu znamená, že musíte hodně investovat do vývoje nových technologií a nového vybavení, ovšem nevíte, zda najdete jiné zákazníky, kteří technologii použijí, jakmile Apple vaší technologii nebude potřebovat nebo výrobu zadá vašim rivalům.“ To se stalo např. v roce 2014 taiwanské společnosti Wintek, která investovala do nových technologií, ovšem Apple je již dál nepotřeboval. Společnost skončila v bankrotu.

A co se týká iPhonu X, ten je poskládaný ze součástek z celého světa. Největší podíl součástek proudí z Taiwanu, kde má Apple 52 dodavatelů, zejména čipů, kovových krytů, čoček fotoaparátů a obalových materiálů. Na druhém místě se umístilo USA se 44 dodavateli, následuje Japonsko (displejové panely, obrazové snímače), Čína (konektory, kabely, sklo, baterie), EU se Švýcarskem (polovodiče, antény, řešení pro nabíjení) a Jižní Korea (paměťové čipy a displeje).

Na posledním místě se překvapivě umístila Saudská Arábie, jeden z místních výrobců Applu dodává kovové a plastové materiály. Na druhou stranu se ukazuje, že stálí dodavatelé Applu jsou zajištění „na celý život“, tedy pokud plní plány Applu a v dodavatelském řetězci nenastanou žádné prostoje. Spousta dodavatelských společností si tak díky Applu rapidně zvýšila zisky, prodeje nebo alespoň stoupla hodnota jejich akcí. Detailní analýzu si můžete přečíst zde.

