Odpověď Nokie na iPhone X je tady! Nečekejte moc originality – je to Nokia X

U HMD Global se schyluje k představení dalšího zajímavého telefonu. Tentokrát se však nebude jednat o žádnou retro edici, ale o zbrusu nový smartphone Nokia X, který chce přispět svou troškou do mlýna v oblasti „vykousnutých“ displejů. Telefonu se přezdívá Nokia X, což by se ale mohlo plést se čtyři roky starou Nokií X, která ve své době vzbuzovala rozporuplné dojmy - Nokia tehdy do popředí tlačila mobilní Windows. I proto se má nový model na některých trzích nazývat Nokia X6.

Nokia na pětidenní akci v Pekingu vystavovala všechny své stávající telefony a smartphony, navíc ukázala i zatím nepředstavený model Nokia X. Telefon má na čelní straně 5,8" displej s poměrem stran 19:9, zakulacenými rohy a módním výřezem. Pod displejem nechybí logo výrobce. Zařízení s modelovým označením TA-1099 má být v prodeji ve dvou variantách. Jedna bude postavena na Snapdragonu 636, druhá pak na MediaTeku Helio P60. Specifikace se rozcházejí i u operačních pamětí, v závislosti na čipsetu má být přítomna 4GB nebo rovnou 6GB RAM.

Proč jsou vykousnuté displeje najednou tak populární?

Zadní lesklé straně bude dominovat duální fotoaparát s optikou Zeiss s přisvětlením a kruhová čtečka otisků prstů. Telefon bude mít kovové boky, v nichž najdeme několik doplňkových tlačítek, konektor USB-C a zřejmě také i stereoreproduktory na způsob Samsungu Galaxy S9. HMD Global v těchto dnech rozesílá pozvánky na představení, na nichž je vidět obrazovka s křižovatkou symbolizující písmeno X a také datum 16. května. Na stejný den je přitom v plánu i evropské odhalení OnePlus 6.

