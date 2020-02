Odrazilo se Sony ode dna? Mobilní divize smazala ztrátu, na oslavy to ale stále není

Sony Corporation zveřejnila výsledky hospodaření za čtvrté kalendářní čtvrtletí 2019. Ve vánočním kvartálu japonská společnost utržila 2 463 miliardy jenů (cca 511 miliard korun), což je meziroční nárůst zhruba o 2,5 %. Provozní zisk se ale meziročně snížil o 20 % na 300 miliard jenů (cca 62,3 miliardy korun). Výrazněji totiž klesla ziskovost hudebního vydavatelství Sony Music. Na druhou stranu žádná z divizí nebyla ztrátová.

Smartphonový byznys byl už na začátku roku 2019 včleněn do sjednocené divize s fotoaparáty a televizory nazvané Elektronika a řešení (EP&S), která je jako celek zisková. Sony nadále uvádí i parciální výsledky za sekci mobilní komunikace. Z nich vyplývá, že tržby z prodeje mobilů Xperia klesly meziročně zhruba o 16 %, zisk se podařilo udržet nad nulou (cca 1,45 miliardy korun).

Sony už ve výsledovkách počty prodaných smartphonů několik let neuvádí, vývoj ale dlouhodobě z vlastních zdrojů sleduje portál XperiaBlog.net. Podle jeho informací se počty prodaných Xperií v posledním kvartálu 2019 dostaly na 1,3 milionu kusů. To je sice nejhorší výsledek ze všech vánočních kvartálů za posledních 9 let, ale na druhou stranu polepšení proti předchozímu kvartálu o 700 tisíc kusů. Vzhledem ke štíhlosti portfolia smartphonů Sony by to mohlo znamenat relativní úspěch modelu Xperia 5.