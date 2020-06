Odstrašující případ. Objednali jsme levné chytré hodinky z Číny a pořádně jsme se spálili

Ty časy, kdy zboží z Číny automaticky znamenalo padělek nepovedený padělek či jiný druh šmejdu, už jsou pryč. Ale když si o to řeknete, pořád se můžete pořádně napálit. Nám se to povedlo a tenhle článek slouží jako odstrašující příklad, abyste se vy mohli podobnému nákupu vyhnout.

Abych byl konkrétní, řeč bude o Fobase Watch 6 Pro z Aliexpressu. Na obrázcích vypadají skvěle, jako kdyby patřily do řady Huawei Watch GT, možnost vyměnit si kovovou lunetu vypadá zajímavě. Specifikace také nejsou zlé, chybí snad jen GPS, ale hodinky si vytáhnou lokalizační data z mobilu, nevadí jim voda (IP67), k tomu základní sada jednoduchých aplikací a možnost změnit ciferník. Ok, pojďme to zkusit, objednávám.

Střih. O měsíc později...

Vytahuji ze žluté obálky parodii na elegantní chytré hodinky. Jsou velké, materiály na první pohled ošklivé, celé to vypadá jak dětská cetka z pouti. Jedna z výměnných lunet má vygravírované moje jméno, ale nějak mě to nedojalo – nelíbí se mi a nejde sundat, abych ji vyměnil. Zapínám displej – rozlišení, viditelný rastr, barvy, design uživatelského prostředí, všechno je to hodně slabé.

Obslužná aplikace se stahuje z webu výrobce, což z bezpečnostního hlediska není ideální. Kdyby aspoň fungovala. Vůbec se mi nepovedlo hodinky spárovat s mobilem. Ale to úplně nejhorší je uživatelské prostředí, jeho rychlost, odezva displeje. Radši jsem to natočil…

Myslím, že nemá cenu dál to rozvádět, tudy prostě cesta nevede. Ale i to je cenná informace. A nebál bych se zobecňovat, protože podobných hodinek najdete na čínských eshopech desítky: Nepřehánějte to s očekáváním. Jestliže krásné funkční chytré hodinky u nás stojí cca od čtyř tisíc, nečekejte, že je v Číně koupíte za pár stovek.

PS: Nespálili jsme se poprvé, ani zvučné jméno nezaručí kvalitu...