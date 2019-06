Odveta za Huawei je tu. Čína má vlastní seznam, technologický svět se může začít hroutit

Ještě pochybujete, že je označení „obchodní válka“ pro současnou americko-čínskou situaci na místě?

Trump dal jméno Huawei na seznam Commerce Department Entities List a výrazně tím zkomplikoval budoucnost této přední technologické firmy. Rázem přišla o všechny americké dodavatele, řadu klíčových komponent a software pro své počítače a smartphony. Ještě než se Donald Trump setká s prezidentem Si Ťin-pchingem (koncem června na summitu zemí G20), chce mít čínská strana vyrovnané účty.

Tamní ministerstvo obchodu představilo koncept tzv. seznamu nespolehlivých entit. To je seznam zahraničních firem, organizací a jednotlivců, kteří „mají poškozovat čínské firmy, ohýbají tržní pravidla, z nekomerčních důvodů blokují dodávky čínským firmám a vážným způsobem ohrožují jejich legitimní práva a zájmy“.

Peking zatím neuvádí, které státy či firmy se na seznam dostanou, ale že jde o odvetné opatření, je nasnadě. Konkrétní obsah seznamu a způsob nakládání s dotyčnými státy, firmami a osobami čínské ministerstvo obchodu upřesní v následujících dnech.

Via The New York Times, The Wal Street Journal a E15

Komentář

Následky čínské odvety? Pojďme trochu předjímat a spekulovat. Komentátoři často zmiňují Apple jako nejpravděpodobnější cíl odvety za Huawei. V ohrožení je 17 % celkových příjmů firmy, které realizuje právě v Číně, ale dopad by byl daleko větší, protože Apple v Číně vyrábí. A zdaleka nejde pouze o přesun výroby jinam (byť i to by byl velmi drahý proces trvající roky), ale také o ohrožení vztahů s čínskými dodavateli.

Dalším cílem mohou být americké firmy, které dodávají čínským výrobcům. Qualcomm, Intel, Google, Microsoft a mnozí další, ale nejde pouze o komponenty nebo software, ale také intelektuální vlastnictví, patenty, služby. Pokud politika postaví zeď do poloviny hustě propleteného technologického světa, může to zásadně zbrzdit jeho vývoj. Zrovna v případě smartphonů z Číny pochází drtivá většina celosvětové produkce.

Už pomalu přemýšlejte, zda dáte přednost 1) čínskému smartphonu bez amerického softwaru (tedy operačního systému Android), nebo 2) mimočínskému smartphonu s americkým softwarem. Tomu prvnímu bude trvat roky, než dosáhne kvalit současného Androidu, a to druhé bude trvat roky, než (aktuálně neexistující) továrny vyrobí v dostatečném množství.



Donald Trump a Si Ťin-pching. Je přehnané říct, že tito dva muži mají v rukou technologický svět, ale rozhodně mu mohou ublížit a zbrzdit jeho vývoj. (obr.: Reuters)

Doufejme, že se politici domluví. Jestli ne, 1) gratuluji korejským výrobcům (Samsung, LG) k nově se otevírajícím trhům a 2) vám, běžným uživatelům, doporučuji koupit ochranné pouzdro na současný mobil. Nerozbijte si ho, je možné, že nový si jen tak nekoupíte.