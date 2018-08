OFICIÁLNĚ: Apple Keynote proběhne ve středu 12. září

Pozvánky jsou rozeslané, microsite je veřejná, takže máme jasno. Nejdůležitější tisková konference applovského roku startuje ve středu 12. září v 19 hodin. Letošní heslo je Gather round a fandové už se přou, co znamená všudypřítomný prstenec.

Hvězdami keynote bude trojice nových iPhonů a hodinky Watch Series 4, ale má přijít také velký update pro iPad Pro, náhrada za MacBook Air s retina displejem, Mac mini, řada iMac, novinky z oblasti softwaru a služeb. Bude toho hodně, čekejte, že keynote bude trvat dvě hodiny.

Akce se koná v Sálu Steva Jobse v cupertinském Apple Parku. Přímý přenos bude možné sledovat na iPhonech, iPadech a počítačích Mac přes Safari (iOS 10 a novější, resp. macOS Sierra 10.12 a novější), na Windows 10 v prohlížeči Microsoft Edge a přes Apple TV. Poprvé Apple připouští i jiné platformy a prohlížeče Chrome a Firefox, blíže však specifikuje pouze požadavek na podporu technologií MSE, H.264, a AAC. Uvidíme, co to bude znamenat v praxi, ale vypadá to, že Apple uvolňuje podmínky pro sledování streamů, a to je dobře.