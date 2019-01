Omron HeartGuide: Američané dostali měření krevního tlaku do hodinek běžných rozměrů

Na podzim zaujaly Apple Watch schopností měřit EKG a Omron teď kontruje chytrými hodinkami, které změří krevní tlak. Jmenují se Omron HeartGuide, v předobjednávkách stojí 499 dolarů (tedy asi 14 tisíc korun) a k prvním zákazníkům se dostanou ještě v lednu.

Omron je špička v oboru měření krevního tlaku, vyrábí řadu mobilních tlakoměrů, přesto další miniaturizace do formy nijak monstrózních hodinek (průměr 48mm, tloušťka 14mm, hmotnost 115g) trvala několik let. Trik je ve dvojitém řemínku. O tom vnějším Omron tvrdí, že je pětkrát pevnější než ocel. Vnitřní funguje jako nafukovací manžeta, která přiškrtí krevní tok v zápěstí a postupně povoluje, integrovaný senzor pak zjistí, kdy krev znovu začne proudit.

Kromě toho umí HeartGuide plus mínus to samé, co jiné chytré hodinky. Počítají kroky, sledují spánek, přijímají notifikace z Androidu i iPhonu. Snad jen GPS, a tedy pokročilé sledování sportovní aktivity, chybí. Displej je transreflektivní, tzn. čím více na něj dopadne světla, tím lépe vidíte obsah, ve tmě je nutné aktivovat podsvícení. Baterie vydrží dva dny, výrobce však neuvádí, v jakém režimu. Je zřejmé, že právě nafukování manžety při měření tlaku je na spotřebu energie nejnáročnější.

Takhle Omron představuje nové hodinky HeartGuide