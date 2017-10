Ondřej Jirovec: Jak to vypadá, když Xiaomi přijde na český trh [rozhovor]

Xiaomi zahájilo globální expanzi a oficiálně vstupuje i na český trh. Partnerem slavné značky je česká firma Beryko. O tom, co se po letech individuálních dovozů změní pro českého zákazníka, jsme si popovídali s jejím ředitelem Ondřejem Jirovcem.

MobilMania.cz: Mi Zone a distribuci produktů Xiaomi označujete za oficiální. Za poslední roky jsme od různých prodejců viděli několik pokusů tvářit se oficiálně, ale nebyla to pravda. Proč by to tentokrát mělo být jinak?

Ondřej Jirovec: Na rozdíl od neoficiálních dovozců nabízíme našim partnerům stabilní skladové zásoby a kompletní portfolio Xiaomi určené pro evropský trh. Jsme první, kdo v České republice otevírá firmou Xiaomi autorizované prodejny. Jako jediní máme přístup k originálním náhradním dílům. Mnoho z těch kroků, které souvisí s oficiální distribucí je vidět ve velkoobchodní sféře, ale to, co bude zajímat čtenáře, je třeba to, že jsme jako první do Česka dovezli Mi Mix 2 přímo z Pekingu.



Důvěřuj, ale prověřuj. V Xiaomi nám spolupráci s Beryko v srpnu potvrdili.

Individuálních dovozců Xiaomi působí na českém trhu hned několik. Proč v jednání s Xiaomi uspěla zrovna společnost Beryko? Jak dlouho probíhají takové námluvy s Xiaomi?

Díky nedostupnosti globálních verzí telefonů mimo oficiální kanály individuální dovozci prakticky vymizeli. O kontakt jsme se snažili od roku 2014, ale Xiaomi prakticky nemělo zájem, protože se oficiálně orientovalo pouze na domovský trh. To se změnilo koncem roku 2016 a od začátku roku 2017 spolupracujeme napřímo. Proč právě my? Ukázali jsme Xiaomi, že jsme pro jejich značku stejně nadšení, jako oni a dokázali jsme splnit i všechny formální požadavky, které měli.

Co oficiální přítomnost Xiaomi na českém trhu znamená pro běžného spotřebitele? Jak to bude s dostupnými modely, jejich cenami, zárukou a servisem?

Rychlejší dostupnost globálních modelů s minimálním zpožděním od premiéry v Číně. Jistotu originality. Pak je to jistota záruky a značkový servis. V některých zemích Evropy provozuje servis přímo Xiaomi a postupem času by to měla být běžná praxe i v dalších zemích.

Co spolupráce se Xiaomi znamená pro vaše dosavadní konkurenty, kteří dováží Xiaomi na český trh?

Oficiální podpora značky nám dává výhodu při jednání s obchodními partnery. Ceny, které nabízíme, jsou jednoznačně nižší, v zádech máme značkový servis s originálními díly, ke kterým individuální dovozci nemají přístup, investujeme do marketingu, podporujeme značku. Zkrátka mě nenapadá, jakou výhodu by před námi mohli neoficiální dovozci mít.

Říkáte, že jste součástí evropské expanze Xiaomi. Co to bude znamenat v praxi? Dnes otevíráte druhou Mi Zone. Přijdou další? Kdy a kolik?

Naším plánem je otevřít každý měsíc jednu Mi Zone, chceme obsadit všechna krajská města. Cílem je, aby se produkty značky Xiaomi dostaly i k lidem, kteří nenakupují na internetu. A ti, kteří na internetu nakupují, si je mohou vyzkoušet, ještě než vytáhnou z kapsy peněženku. Příští Mi Zone otevřeme 1. listopadu v plzeňské Olympii. Na jaro připravujeme první Mi Store, což je velký showroom s kompletní nabídkou určenou pro globální trh (3D brýle, sluchátka, powerbanky, cestovní zavazadla, váhy atd.).



Ondřej Jirovec a Mi Zone v pražském Atriu Flora.



Druhá a větší Mi Zone v obchodním centru Palác Pardubice.

Co jiné prodejní kanály? Dostane se Xiaomi s podporou továrny i k mobilním operátorům?

Mobilní operátoři jsou v Česku stěžejní prodejní kanál. Jednání probíhají, věřím, že jsou na dobré cestě.

Co evropská expanze znamená v produktové rovině? Dostanou teď automaticky všechny modely LTE 800? Jaké bude zpoždění těchto modelů za Čínou?

Zpoždění za Čínou je cca měsíc. Ne všechny telefony Xiaomi mají podporu LTE 800 MHz, ale ty si Xiaomi nechává pro domovský trh. Do Česka už se telefon bez podpory českého LTE nedostane.

Nedávno jste oznámili partnerství s firmou SWS Distribution. Kdo to je a proč potřebujete takovou spolupráci?

SWS je pro nás strategický partner. Je to druhý největší distributor IT produktů v zemi a my si od spolupráce slibujeme efektivnější expanzi značky Xiaomi na českém trhu. Navíc mají s produkty Xiaomi zkušenosti.

Oficiální podporu Xiaomi nedávno oznámila také firma Seymoore Trade. Jak si to má český zákazník vyložit? Je to pro Xiaomi obvyklá praxe? Proč jsme roky neměli žádného oficiálního distributora a teď máme dva? Je to jen zkušební fáze, ze které vyjde jeden vítěz, nebo budou oba distributoři koexistovat?

To poslední je otázka spíše na Xiaomi. Konkurenci vítáme, ve výsledku bude znamenat rychlejší expanzi značky Xiaomi na českém trhu. Dva distributoři nejsou výjimka, třeba v Polsku mají dokonce tři. Za neprofesionální považuji pouze to, že si konkurence vystavila na svém webu certifikát, který není pravý.



Také na Seymoore Trade jsme se zeptali. Znovu potvrzeno. Česko opravdu má dva oficiální distributory Xiaomi.

Co říkáte na koncept Android One a model Xiaomi A1. Je to ojedinělý pokus, nebo začátek nové éry?

Věřím, že pro řadu zákazníků je kombinace čistého Androidu a značky Xiaomi velmi lákavá. Vzhledem k poptávce po tomto modelu předpokládám, že přijdou i další.

Na poslední keynote jsme viděli českou vlajku mezi zeměmi, kde je Xiaomi mezi top 5 výrobci. Výchozí pozice je tedy dobrá. Jaké jsou vaše cíle do budoucnosti?

Ještě do konce roku chceme Xiaomi dostat mezi tři nejprodávanější značky. Dle posledních statistik z GfK mělo Xiaomi v srpnu podíl 7,4% na počet prodaných kusů. Chceme cílit hlavně na podporu offline prodeje, ať už ve vlastních nebo partnerských prodejnách.



Celá ČR má obyvatel jako jedno velké čínské město, ale značka Xiaomi je u nás pozitivně přijímaná, a tak u výrobce nejsme na vedlejší koleji.