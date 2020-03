Ondřej Malý komentuje zrušenou aukci, potřebu 4. operátora a nepotřebu 5G

Autonomní vozidla a průmysl 4.0. To je donekonečna omílaná mantra, kterou politici používají při prosazování sítí 5G. Ondřej Malý, bývalý člen rady ČTÚ a exnáměstek ministra průmyslu a obchodu, v pořadu Štrunc! kontruje, že zatím neexistuje aplikace, která by 5G sítě skutečně potřebovala.

Operátoři tedy nemají smysluplný obchodní model, takže kdo 5G tak mohutně prosazuje? Výrobci, kteří do vývoje technologií investovali obrovské finanční prostředky: hlavně Nokia, Ericsson a Huawei. Malý ale nehodlá popírat nutnost postupu vpřed: „Je přirozené, že s technickým pokrokem přichází potřeby, které dokáže splnit jen síť, která je sama tím pokrokem definovaná.“ O chvíli později přece jen zmiňuje dva způsoby využití, na kterých by mohli operátoři už v blízké budoucnosti stavět: náhrada pevného internetu a kampusové sítě.

Druhá část rozhovoru je věnovaná aukci českých 5G frekvencí a nedávnému odchodu předsedy Rady ČTÚ Jaromíra Nováka. Politické pozadí těchto událostí je neprůhledné, motivy státu jsou nejasné a stihnout aukci ve stanoveném termínu bude obtížné. Opravdu potřebujeme čtvrtého operátora? „Stát by se vždy měl starat o to, aby byla konkurence na trhu co největší,“ uzavírá Malý.