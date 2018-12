OnePlus 6T McLaren Edition: Formule mezi mobily s 10GB RAM a 30W nabíjením

Součástí nového partnerství značky OnePlus a McLarenu je i speciální verze topmodelu OnePlus 6T McLaren Edition. A nečekejte pouze změnu tapet a ikonek, telefon dostal výkonnější hardware a také ještě rychlejší nabíjení - 30W Warp Charge. Změna se dotkla i designu, pod lesklým zadním krytem je vidět vzor karbonového vlákna, ovšem pouze na přímém světle. Ve spodní části pak nechybí logo McLarenu. Boky zdobí charakteristická barva McLarenu - Papaya Orange, která mění svůj odlesk podle intenzity dopadajícího světla.

Výkon i nadále dodává Snapdragon 845, nově je však doplněn rovnou 10GB operační pamětí. Další novinkou je 256GB interní úložiště či zmiňované 30W rychlé dobíjení Warp Charge. Adaptér je přibalen přímo k telefonu a doplňuje jej stylový oranžový kabel. OnePlus tvrdí, že za 20 minut telefon dobijete na 50% kapacitu baterie, a to zní dost zajímavě!

Zbytek specifikací zůstává při starém. Smartphone tedy na čelní straně nabídne 6,41" Optic AMOLED displej s rozlišením 2 340 × 1 080 pix, na zádech je pak připraven 16Mpx duální fotoaparát. Stejné rozlišení používá i selfie kamerka. Čtečka otisků prstů je umístěna pod zobrazovacím panelem. OnePlus 6T McLaren Edition se do západní Evropě dostane do prodeje již 13. prosince a to za 699 EUR (cca 18 tisíc Kč). Dostupnost v ČR zatím nebyla potvrzena.

Oficiální unboxing video OnePlus 6T McLaren Edition:

Zdroj oneplus