OnePlus 6T vznikl na přání zákazníků: menší výřez, větší baterie, čtečka ve skle

Společnost OnePlus dnes na tiskové konferenci v New Yorku představila nový vlajkový model OnePlus 6T. Dceřiná značka čínského Oppo dá hodně na zpětnou vazbu od fanoušků, běžných uživatelů i novinářů, a tak se snažila do novinky zapracovat jejich požadavky. Nejvýraznější inovací je čtečka otisků ve skle displeje. Telefon naopak přišel o 3,5mm jack. Že by také přání fanoušků?

Telefon přichází ve dvou provedeních černé barvy, a to Midnight Black s matnými nebo Mirror Black s lesklými skleněnými zády. Ačkoli by tomu materiál nahrával, telefon nebude podporovat bezdrátové dobíjení. Stejně tak nebyla na keynote řeč o voděodolnosti, která dnes u vlajkových modelů bývá standardem.

Lepší noční snímky

Kapku vody nicméně připomíná alespoň malý výřez na přední kameru. Jinak je displej takřka bezrámečkový, výrobci se podařilo zmenšit i spodní bradu. Displej narostl na úhlopříčku 6,4 palce, vystačí si se širokoúhlým Full HD+ rozlišením a je vyroben OLED technologií. Největší inovací je čtečka otisků integrovaná do skla displeje. Ve spodní části prosvěcuje ikona, která napoví, kam se pro odemknutí dotknout.

Vylepšoval se i další hardware. Telefon pohání Snapdragon 845, nejnižší paměťovou verzí je 6 + 128 GB. Baterie zvýšila kapacitu na 3 700 mAh a podporuje rychlé 20W kabelové dobíjení Dash Charge. Duální zadní fotoaparát má senzory 16 + 20 Mpx a obě čočky s vynikající světelností f1.7. Sekundární čočka umí mimo jiné dvojnásobný optický zoom. Fotoaparát je opticky i elektronicky stabilizovaný. Proti OnePlus 6 byl vylepšen režim pro noční focení.

Prostředí telefonu OxygenOS je postaveno na nejnovějším Androidu 9 Pie a umožňuje jak vlastní ovládání pomocí gest (ne nepodobné iOS), tak i nativní tahové ovládání „pilulkovým“ tlačítkem Androidu 9, nebo taktéž starší podobu pomocí tří tlačítek. Vybrat si tak může každý. Telefon se bude prodávat opět hlavně online, ve Spojených státech se OnePlus zadařil husarský kousek, a to zařazení do nabídky tamního T-Mobilu. Prodej v Evropě začne 6. listopadu za 549 eur (cca 14 tisíc korun).