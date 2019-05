OnePlus 7 Pro je v prodeji pár dní, výrobce už dodává první větší aktualizaci softwaru

Čínský OnePlus ukazuje, jak má vypadat správný přístup k aktualizacím zařízení. Nový OnePlus 7 Pro je v prodeji pouze několik dní a výrobce pro něj už nyní posílá první větší aktualizaci softwaru. Nevíme, zda první verze byla příliš uspěchaná, nebo je OnePlus opravdu tak „akční“, ale zákazníci každopádně mohou být spokojeni.

Nová verze softwaru určeného pro země EU má označení Oxygen OS 9.5.5 a zákazníkům přichází do mobilů v podobě OTA (Over The Air) updatu. Přináší vylepšení funkce dvojitého poklepání k probuzení displeje, opravuje zpoždění zvuku posílaného přes Bluetooth při hraní her a odstraňuje některé další drobné chyby.

Vylepšení se dočká také fotoaparát. Snímky s použitím HDR a také za horších světelných podmínek by měly mít lepší kvalitu. Opravy se dočkalo i vyvážení bílé barvy a autofokus. Výrobce uvádí, že mnoho podnětů na vylepšení dostalo právě od uživatelů. Telefon OnePlus 7 Pro je na trhu teprve dva týdny, prodává se na stránkách OnePlus ve dvou barvách za cenu od 699 eur (cca 18 000 Kč).