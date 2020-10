OnePlus 8T má 120Hz AMOLED displej a rychlé dobíjení. Stačí mu jen 40 minut na nabíječce

Čínské OnePlus představilo tradičního podzimního nástupce vlajkové řady, který do názvu přidává písmeno „T“. Letos je to jediný model OnePlus 8T. Chytře kombinuje výbavu původního OnePlus 8 a OnePlus 8 Pro, takže další „Pro“ edice už by byla zbytečná. Hlavním lákadlem je rychlé 65W dobíjení Warp Charge, díky kterému se baterie do plné kapacity dobije za méně než 40 minut.

Telefon kombinuje kov a sklo. Na výběr je stříbrná a světle zelená barva, obě s matnou úpravou zad maskující otisky prstů. Odolnost proti vodě a prachu výrobce neuvádí. 6,6palcová Full HD+ obrazovka s vestavěnou čtečkou otisků je typu AMOLED a nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz, jas až 1 100 nitů a zobrazením HDR10+.

Zoom pouze softwarový

O výkon se stará procesor Snapdragon 865, nechybí ani 5G konektivita. Účinné chlazení obstará větší parní komora. Čtyřnásobný fotoaparát má poněkud kompromisní sestavu, v níž schází teleobjektiv. Přibližování objektu tak probíhá pouze softwarově ořezáváním obrazu. K dispozici je primární 48Mpx senzor v objektivu s optickou i elektronickou stabilizací, dále širokoúhlý objektiv (f2.2) s 16Mpx senzorem, objektiv pro makro (5 Mpx) a černobílý senzor (2 Mpx). Přední kamera má 16 Mpx.

Baterie se skládá ze dvou článků, každý s kapacitou 2 250 mAh, dohromady tedy nabídne kapacitu 4 500 mAh. Právě díky tomuto rozdělení na dva samostatné články je možné telefon nabít kabelově přes USB-C rychleji pomocí technologie Warp Charge 65 W (10V~6,5A). Bezdrátové nabíjení telefon nepodporuje. Ve výbavě nechybí NFC, naopak 3,5mm jack ani tentokrát OnePlus nepoužilo.

OnePlus 8T bude jedním z prvních telefonů, který už přímo z prodeje přijde s novou verzí Androidu 11, ten je ale překryt vlastní nadstavbou Oxygen OS 11. Ta obsahuje mnohá vylepšení, např. vlastní tmavý režim nebo propracované nastavení Always On displeje. Předobjednávky OnePlus 8T začínají v Evropě od dnešního dne. K dispozici jsou dvě paměťové varianty 8 + 128 GB za 625 eur (cca 16 999 Kč) a 12 + 256 GB za 720 eur (19 599 Kč). Při objednávce na oficiálním evropském e-shopu získáte jako dárek zadní ochranný kryt v černé barvě.