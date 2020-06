OnePlus chystá restart s levnějším modelem. Bude tu nový „zabiják vlajkových smartphonů“?

Většina mladých výrobců chytrých telefonů projde ve své existenci podobným životním cyklem. Začínají jako neznámá značka s agresivně nízkými cenami, postupem času přidávají na výbavě a po několika letech se dostanou na cenovou roveň se zavedenými značkami, proti kterým zkraje bojovali právě nižší cenou.

Podobným procesem si v posledních letech prošlo například Huawei, Xiaomi a také OnePlus. Poslední jmenovaná čínská značka měla vždy úzké portfolio jednoho nebo dvou modelů ročně a začínala se sloganem „zabiják vlajkových smartphonů“. Před šesti lety s modelem OnePlus One opravdu podsekávala cenu tehdejších konkurenčních top smartphonů zhruba o polovinu.

Tuto cenovou politiku ale nelze udržovat donekonečna, zvlášť když chce výrobce používat nejmodernější hardware a aktuální komponenty. A tak se nejnovější modely OnePlus 8 a OnePlus 8 Pro s cenovkami 19 tisíc, resp. 25 tisíc korun už nijak zásadně neliší od srovnatelných špiček konkurence. O cenovém boji OnePlus tak už dnes rozhodně nelze hovořit.

Firma by ale zřejmě svou pověst agresivního hráče alespoň nějakým způsobem ráda získala zpět, a tak už několik dní na sociálních sítích naznačuje určitý restart svého portfolia nebo přesněji jeho rozšíření o jeden nebo více modelů z nižšího cenového spektra. Je jasné, že výbava bude muset být nižší než u OnePlus 8/8 Pro, ale i tak se výrobci třeba zadaří vymyslet zajímavý mix výbavy za příznivější cenu.

For six years, OnePlus has mostly focused on making one, beautifully crafted smartphone series. Now, it’s time we added something more to that. https://t.co/sMiHFRv3Rc