OnePlus nechá zmizet fotoaparáty. Technologii dodal McLaren, který ji používá na svých supersportech

OnePlus na veletrhu CES představí záhadný Concept One, na který láká již několik týdnů. Jde o konvenční smartphone s fotoaparáty, které umí mizet.

Concept One má na zádech elektrochromní sklo, které pod elektrickým napětím mění absorpčí vlastnosti. Ve zlomku sekundy tak skryje pod sklem uložené čočky fotoaparátu. Podle serveru The Verge na technologii spolupracovala automobilka McLaren, která tento typ skla používá u střešních oken svých aut, například u nedávno představeného McLaren 720S Spider.

