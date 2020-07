OnePlus Nord je návrat ke kořenům. Za 11 tisíc dostanete skvělou výbavu vlajkových modelů

Značka OnePlus představila dlouho očekávaný smartphone OnePlus Nord, a je nutno říct, že to byla premiéra velmi efektní. Proběhla v rozšířené realitě a kromě nezvyklé podívané několikrát zapojila diváky přímo do akce. Samotný Nord je to, co se od něj čekalo, tedy skvělý poměr výkon/cena. Vzhled a zpracování se příliš neliší od vlajkových modelů značky.

Telefon se může chlubit 6,44" Fluid AMOLED displejem. Jeho kvality snad nejsnáze ohodnotí fakt, že je podobný jako u loňských vlajkových modelů. Má FullHD+ rozlišení a obnovovací frekvence 90Hz, přímo v displeji je integrovaná čtečka otisků prstů. Nový je hlavně průstřel pro dvojici kamerek.

Kde se proti vlajkové řadě trochu šetřilo, je procesor. Nečekejte úplně to nejlepší, nicméně Snapdragon 765G má dostatek výkonu a podporuje 5G. Potěší 8 až 12 GB operační paměti a na výběr bude 128 či 256GB úložiště (starší typ UFS 2.1). Baterie má solidních 4 115 mAh a podporu 30W dobíjení WarpCharge. Bezdrátové nabíjení chybí.

OnePlus Nord nabízí rovnou čtyřnásobný zadní fotoaparát, přičemž hlavní 48Mpx senzor Sony IMX586 zdědil od vlajkového modelu OnePlus 8! Nabídne tedy světelnost f/1,75. optickou stabilizaci a nechybí ani noční režim. Vedle je 8Mpx ultraširokáč, 2Mpx makro objektiv a 5Mpx senzor pro hloubku ostrosti. Pro selfiečka najdeme vpředu hned, dva foťáky. Hlavní s rozlišení 32Mpx a 8Mpx ultraširokáč.



Malá ochutnávka z premiéry v rozšířené realitě. Byl to skutečně nevšední zážitek...

Z konektivity kromě zmíněného 5G nechybí gigabitové LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 a NFC pro bezkontaktní platby. Telefon je samozřejmě Dual SIM, jen stejně jako u vyšších modelů stále nabízí 5G pouze na primární SIM. Vše běží pod taktovou Androidu 10 respektive nadstavby OxygenOS, výrobce slibuje dva roky updatů operačního systému a tři roky bezpečnostních aktualizací.

Tím hlavním, čím chce OnePlus Nord zaujmout je cena a nutno dodat, že je pro obě varianty skvělá:

OnePlus Nord 8/128GB stojí 409 Euro (10 800 Kč)

OnePlus Nord 12/256GB stojí 519 Euro (13 700 Kč)

Telefon je již možné předobjednat v evropském e-shopu nicméně do prodeje půjde až 4. srpna, a to v černé a modré barvě.